Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κοντά στην Καμπρέρα, στα ανοικτά της Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες Νήσους, όταν το κρουαζιερόπλοιο MSC Splendida διέσωσε 19 μετανάστες που επέβαιναν σε μικρή βάρκα.

Βίντεο καταγράφει τους μετανάστες να παλεύουν με τα κύματα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ανέβουν στη σκάλα του πλοίου, ενώ αρκετοί έπεφταν ξανά στη θάλασσα. Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έριχναν σωσίβια για να τους βοηθήσουν, την ώρα που οι άνεμοι και τα κύματα δυσκόλευαν τη διάσωσή τους.

Ορισμένοι από τους μετανάστες βούτηξαν στο νερό για να φτάσουν τα σωσίβια, ενώ άλλοι αγωνίζονταν να μην παρασυρθούν ή πνιγούν. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, όλοι κατάφεραν να ανέβουν με ασφάλεια στο πλοίο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι διασωθέντες έχουν καταγωγή από την Μαγκρέμπ. Το MSC Splendida τους μετέφερε στο λιμάνι της Βαρκελώνης, όπου παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

