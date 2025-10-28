Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία το 2028, παρά τον συνταγματικό περιορισμό που επιτρέπει μόνο δύο θητείες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω». Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ιαπωνία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

«Έχω τα καλύτερα νούμερα που έχω δει ποτέ. Είναι πολύ τρομερό», συνέχισε. «Δεν το αποκλείω; Θα πρέπει να μου πείτε εσείς», είπε ο Τραμπ όταν πιέστηκε για το θέμα. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε μια σπουδαία, σπουδαία ομάδα ανθρώπων, κάτι που δεν έχουν αυτοί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει το παραθυράκι της αντιπροεδρίας

Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε την πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος το 2028 και να παραιτηθεί υπέρ του στη συνέχεια ο εκλεγείς πρόεδρος – μια ιδέα που διατυπώθηκε από ορισμένους υποστηρικτές του ως έναν τρόπο να παρακάμψει το Σύνταγμα των ΗΠΑ που απαγορεύει στον πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

Ο ίδιος περιέγραψε την ιδέα ως «πολύ χαριτωμένη» και είπε ότι «δεν θα ήταν σωστή», χωρίς να αποκαλύψει ποια μέθοδο θα χρησιμοποιούσε για να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, δήλωσε ότι υπήρχε ένα «σχέδιο» για να εξασφαλιστεί στον 79χρονο πρόεδρο μια ακόμη θητεία.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε Τζέι Ντι Βανς και Ρούμπιο ως πιθανούς διαδόχους του

Όταν ρωτήθηκε για τους «πολύ καλούς» πιθανούς Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μέλη της δικής του κυβέρνησης.

«Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό, αλλά έχουμε έναν από αυτούς εδώ. Έχουμε, τον Τζέι Ντι, προφανώς ο αντιπρόεδρος είναι σπουδαίος. Ο Μάρκο είναι σπουδαίος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους οποίους αποκάλεσε «ασταμάτητους».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αργότερα για τις ιατρικό check-up που έκανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ και σημείωσε ότι εάν οι εξετάσεις υγείας του αποκαλύψουν κάτι κακό, «δεν θα έθετε υποψηφιότητα».

«Και αν δεν πίστευα ότι θα ήταν καλό, θα σας ενημέρωνα. Δεν θα έβαζα υποψηφιότητα. Θα έκανα κάτι. Αλλά ο γιατρός είπε ότι είδε κάποια από τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει δει ποτέ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο πλαίσιο των εξετάσεων «προηγμένης απεικόνισης». «Ήταν τέλεια», είπε ο πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο έκανε αυτή τη μαγνητική τομογραφία, ο Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον γιατρό του. «Νομίζω ότι σας έδωσαν μια πολύ οριστική απάντηση – κανείς δεν σας έχει δώσει ποτέ αποτελέσματα όπως εγώ», είπε ο Τραμπ.

Νιούσομ και Χάρις το σκέφτονται για μια προεδρική υποψηφιότητα

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να διεκδικήσουν το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ το 2028, αν και αρκετοί έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον. Την Κυριακή, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είπε στο CBS, ότι θα «έλεγε ψέματα» αν έλεγε ότι δεν σκέφτεται σοβαρά να διεκδικήσει την προεδρία.

Η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις δήλωσε επίσης στο BBC ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια και ότι θα μπορούσε «πιθανώς» να γίνει πρόεδρος στο μέλλον.

