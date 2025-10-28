Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εφόσον αυτές οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης ούτε θα παραχωρήσουν εδάφη στη Μόσχα.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ να εγκρίνουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή οικονομική στήριξη από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμη δύο έως τρία χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις συνέπειες του πολέμου.

