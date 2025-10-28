Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και λίγο έλειψε να συγκρουστεί με αυτοκίνητα, ανάμεσα τους και ένα Tesla.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη όταν το αεροσκάφος τύπου OA-1K Skyraider II της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα, που βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, υπέστη βλάβη στον κινητήρα και το πλήρωμα προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση. Καθώς το αεροπλάνο κατέβαινε προς τις οδούς Southeast 119th Street και Sooner Road στην Οκλαχόμα Σίτι, ο οδηγός ενός Tesla, ο Matthew Topchian, κατέγραψε τη στιγμή που το αεροσκάφος παραλίγο να χτυπήσει το δικό του αυτοκίνητο και άλλα οχήματα. «Οδηγούσα στον δρόμο και ξαφνικά, ακριβώς πάνω από ένα δέντρο, κοίταξα και είδα το αεροπλάνο και σκέφτηκα: “Αυτό το αεροπλάνο φαίνεται χαμηλά. Πολύ, πολύ χαμηλά”», είπε ο Topchian.

Το αεροσκάφος παραλίγο να προσκρούσει σε ένα λευκό βαν και σχεδόν χτύπησε το Tesla του Topchian με το φτερό του. Όπως περιέγραψε ο οδηγός, ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστος. Αφού συνήλθε από το σοκ κοίταξε γύρω του και παρατήρησε ότι το αεροσκάφος είχε παρασύρει καλώδια ρεύματος και είχε προκαλέσει φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση.

Βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση του στρατιωτικού αεροσκάφους

Μετά την προσγείωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Οκλαχόμα Σίτι έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε με έκπληξη ότι οι δύο στρατιωτικοί πιλότοι που επέβαιναν στο αεροπλάνο ήταν ήδη έξω από αυτό και δεν είχαν τραυματιστεί.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Topchian δήλωσε ότι πολλοί θεώρησαν ότι το βίντεο που τραβήχθηκαν από κάμερα στο αυτοκίνητό του ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης καθώς είναι «σαν να έχει βγει από ταινία». Τόνισε επίσης ότι είναι απλώς ευγνώμων που αυτός και κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε. «Το αύριο δεν είναι δεδομένο, ζήσε για σήμερα», είπε.

