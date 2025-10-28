Μία 18χρονη στις ΗΠΑ, η Τρίνιτι Σόκλεϊ, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας και χρησιμοποιεί το όνομα Τζέιμι, δήλωσε ένοχη σε κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη φόνου ύστερα από σχέδιο για μαζική δολοφονία στο γυμνάσιο της στην Ιντιάνα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Μόργκαν. Η ομολογία συνοδεύεται από πρόταση συμβιβασμού που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 12,5 ετών και πέντε έτη επιτήρησης.

Οι αρχές είχαν διεξάγει έρευνες ύστερα από πληροφορίες ότι η Σόκλεϊ είχε πρόσβαση σε ένα όπλο AR-15, είχε αγοράσει αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε εμμονή με τους μαζικούς δολοφόνους. Κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος βωμός αφιερωμένος στον Νίκολας Κρουζ, τον δράστη της σφαγής στο Πάρκλαντ της Φλόριντα.

Trans teen Trinity Shockley admits to plotting Valentine’s Day mass shooting at Indiana high school https://t.co/9GUN27K0Q9 pic.twitter.com/FBjGlqMSN9 October 27, 2025

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εκτός από την ποινή φυλάκισης, επιβάλλονται περιορισμοί που περιλαμβάνουν ισόβιο απαγορευτικό στην έρευνα για μαζικούς δολοφόνους σε σχολεία, υποχρεωτική εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές της, απαγόρευση κατοχής όπλων και υποχρέωση κάλυψης εξόδων ψυχολογικής υποστήριξης, όπως γνωστοποίησε η εισαγγελία.

Μέσα από δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και η New York Post, αναφέρεται ότι η Σόκλεϊ βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση μετά τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της από υπερδοσολογία. Επίσης, φέρεται ότι υπέστη εκφοβισμούς (bullying) στο σχολείο μετά από σοβαρό τραυματισμό της ίδιας και του πατέρα της σε ατύχημα το 2022.

Κατά την έρευνα στις προσωπικές της σημειώσεις βρέθηκαν ναζιστικά σύμβολα και απειλητικές φράσεις, όπως αποκόμματα που περιλάμβαναν τη φράση: «Σας μισώ όλους, ΠΕΘΑΝΕΤΕ, ΠΕΘΑΝΕΤΕ, ΠΕΘΑΝΕΤΕ».

Η υπόθεση θα συνεχίσει να εξετάζεται δικαστικά ενώ οι αρχές τόνισαν ότι τα μέτρα επιτήρησης και οι περιορισμοί στο πλαίσιο της συμφωνίας κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία της κοινότητας.

