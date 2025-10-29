Τραγωδία στην Τουρκία, καθώς οι αρχές έχουν ανασύρει τις σορούς δύο παιδιών από τα συντρίμμια του επταώροφο κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Τουρκία στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι. Σημειώνεται ότι μετά την κατάρρευση του κτιρίου είχε γίνει γνωστό ότι είχε εγκλωβιστεί μία πενταμελής οικογένεια στα ερείπια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανή τη 18χρονη κόρη της οικογένειας από τα ερείπια. Όπως αναφέρουν οι Αρχές και τα τρία παιδιά βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο πριν καταρρεύσει το κτίριο.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων. Στα συντρίμμια βρίσκονταν οι γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τη μητέρα και τον πατέρα, οι έρευνες για αυτούς συνεχίζονται.

Οι δηλώσεις του Μεχμέτ Ακτάς:

«Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα, ευτυχώς διασώθηκε από τους συναδέλφους μας. Ενώ βρισκόταν κάτω από τα ερείπια, οι συναδέλφοι μας επικοινώνησαν μαζί της και ευτυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς η άλλη κόρη της οικογένειας, η Χαϊρούνισα, βρέθηκε νεκρή. Βγάλαμε τα τρία παιδιά της οικογένειας. Αλλά δυστυχώς τα δύο βρέθηκαν νεκρά. Οι εργασίες μας για τον εντοπισμό της μητέρας και του πατέρα συνεχίζονται. Και τα τρία ήταν στο ίδιο δωμάτιο, δηλαδή τα δύο πτώματα και η κόρη μας Ντιλάρα βρέθηκαν στο ίδιο μέρος. Η μητέρα και ο πατέρας βρίσκονται σε διαφορετικό δωμάτιο. Θα φτάσουμε στη μητέρα και τον πατέρα πολύ σύντομα. Δυστυχώς, δεν έχουμε κανένα νέο από αυτούς. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας, στο κτίριο υπάρχουν 5 άτομα. Υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη ομάδα εδώ. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στη μητέρα και τον πατέρα πολύ σύντομα».

Δείτε live εικόνα από τις επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου, μόνο η πενταμελής οικογένεια βρισκόταν μέσα σε αυτό, καθώς το ζευγάρι ενοικιαστών που ζούσε στον μεσαίο όροφο, δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος.

A residential building collapsed in #Kocaeli. According to preliminary reports, citizens are trapped under the rubble.#Turkey pic.twitter.com/IgNcoGlOAI — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) October 29, 2025

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

