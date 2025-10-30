Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια μαζικής προσευχής υπερορθόδοξων Χαρεντίμ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ενάντια στη στρατολόγηση στο Ισραηλινό στρατό (IDF). Ένας 15χρονος έφηβος έπεσε από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο και υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο έφηβος είχε ανέβει στο ημιτελές κτίσμα κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης μαζί με άλλους διαδηλωτές. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

URGENT – Crise Haredim



Traduction Quds | Le moment où un colon haredi s’est suicidé du haut d’un immeuble à #Jérusalem occupée, lors des manifestations des #haredim contre la loi sur la conscription obligatoire. pic.twitter.com/ezulsWAkHA October 30, 2025

Δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του Magen David Adom έσπευσαν στο σημείο.

Αμέσως μετά τη μαζική συγκέντρωση προσευχής, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Χαρεντίμ, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές και άνδρες της συνοριοφυλακής.

Hundreds of thousands of Haredi settlers took to the streets of occupied Jerusalem to protest against mandatory conscription. pic.twitter.com/RVX4A6F60g October 30, 2025

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο όταν ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στο εργοτάξιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Jerusalem, this morning. IDF soldiers pass ultra-Orthodox men on their way to protest against the conscription law — a protest that forced Jerusalem’s central train station to shut for most of the day.



The video was taken by @Yehonchi, who finished today another around of IDF… pic.twitter.com/2Pj6kdkzp4 — Amit Segal (@AmitSegal) October 30, 2025

