Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια μαζικής προσευχής υπερορθόδοξων Χαρεντίμ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ενάντια στη στρατολόγηση στο Ισραηλινό στρατό (IDF). Ένας 15χρονος έφηβος έπεσε από υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο και υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο έφηβος είχε ανέβει στο ημιτελές κτίσμα κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης μαζί με άλλους διαδηλωτές. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του Magen David Adom έσπευσαν στο σημείο.
Αμέσως μετά τη μαζική συγκέντρωση προσευχής, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Χαρεντίμ, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε νεαρούς διαδηλωτές και άνδρες της συνοριοφυλακής.
Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο όταν ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στο εργοτάξιο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.