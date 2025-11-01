Η Τουρκία αυξάνει αδιάκοπα το οπλοστάσιο της, εντάσσοντας μια νέα παρτίδα εκσυγχρονισμένων αρμάτων μάχης M60T στις Χερσαίες Δυνάμεις, την ώρα που το πρόγραμμα του εγχώριου άρματος Altay περνά στη φάση της σειριακής παραγωγής, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 30 Οκτωβρίου 2025. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του τουρκικού στρατού μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες μαζικές παραδόσεις των Altay και ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη βούληση της Άγκυρας να στηριχθεί πλήρως στη ντόπια αμυντική βιομηχανία για επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ, τα άρματα M60T, αρχικά αναβαθμισμένα στην ισραηλινή διαμόρφωση Sabra Mk II, έχουν πλέον φτάσει σε τρίτο και καθαρά τουρκικό στάδιο εκσυγχρονισμού, έπειτα από την εμπειρία των επιχειρήσεων στη Συρία το 2016, όπου αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες τους απέναντι σε σύγχρονα αντιαρματικά βλήματα.

Ακολούθησαν τα προγράμματα FIRAT/M60T και TİYK-M60T, υπό τον συντονισμό της τουρκικής Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB), με κύριο ανάδοχο την τουρκική εταιρεία Aselsan, ενώ συμμετείχαν η Roketsan για την θωράκιση και τα συστήματα προστασίας, η MKE για τη συμβατότητα πυροβόλου και πυρομαχικών, καθώς και πολλές άλλες τουρκικές εταιρείες για τα ηλεκτρονικά και αισθητήρες.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το M60T παραμένει ένα από τα πιο δοκιμασμένα άρματα του τουρκικού στρατού, με συμμετοχή σε διασυνοριακές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία από το 2016, σε μικτούς σχηματισμούς με Leopard 2A4 και M60A3. Οι εμπειρίες από αυτές τις αποστολές οδήγησαν στην αναβάθμιση της προστασίας και της επίγνωσης πεδίου.

Η ταυτόχρονη παράδοση των M60T και η έναρξη μαζικής παραγωγής του Altay, υπό την επίβλεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτυπώνει την πολυεπίπεδη προσέγγιση της Άγκυρας, του τουρκικού στρατού.

Στρατηγικά, το αναβαθμισμένο M60T έχει πλέον τουρκικά ηλεκτρονικά, σύστημα ενεργητικής προστασίας και πυρομαχικά εγχώριας παραγωγής. Οι κατασκευάστριες εταιρείες, ισχυρίζονται ότι το αναβαθμισμένο άρμα καθίσταται, ανεπηρέαστο από δυτικές ή ισραηλινές εξαγωγικές απαγορεύσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει περιορισμούς και καθυστερήσεις σε εξαγωγές κρίσιμων υποσυστημάτων από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η εξέλιξη αυτή, αναμένεται να αυξήσει άμεσα τον αριθμό των σύγχρονων αρμάτων που διαθέτουν οι τουρκικές ταξιαρχίες.