«Είναι θαύμα που ζω, αλλά υποφέρω», δηλώνει ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 241 ανθρώπους τον Ιούνιο. Ο 39χρονος Βίσβασκουμαρ Ραμές περιέγραψε τη ζωή του μετά τη συντριβή ως έναν αδιάκοπο αγώνα πόνου και θλίψης, μιλώντας συγκλονισμένος για την εμπειρία του και την απώλεια του αδελφού του.

Ο Βίσβασκουμαρ Ραμές, 39 ετών, κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια του Boeing 787 που εκτελούσε την πτήση προς το Λονδίνο από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία. Οι εικόνες που έκαναν τότε τον γύρο του κόσμου έδειχναν τον ίδιο να απομακρύνεται σχεδόν αλώβητος από το σημείο της συντριβής, ενώ πίσω του πυκνοί καπνοί σκέπαζαν το τοπίο.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU — Brut India (@BrutIndia) June 12, 2025

Μιλώντας στο BBC, ο Ραμές δήλωσε συγκινημένος: «Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν το πιστεύω. Είναι θαύμα». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, το θαύμα αυτό συνοδεύτηκε από ανείπωτη απώλεια: «Έχασα τον αδελφό μου. Ήταν η δύναμή μου, ο άνθρωπος που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια».

Ο ίδιος περιέγραψε τη δραματική του προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από το κάθισμά του και να συρθεί έξω από τα συντρίμμια, ενώ βρισκόταν ακόμη στο νοσοκομείο της Ινδίας όπου δέχθηκε τη συμπαράσταση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Από τους 241 νεκρούς, οι 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 52 Βρετανοί και 19 άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Ινδικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η παροχή καυσίμου στους κινητήρες διεκόπη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται, ενώ η Air India διαβεβαίωσε ότι «η φροντίδα για τον κ. Ραμές και όλες τις οικογένειες που επλήγησαν παραμένει απόλυτη προτεραιότητα».

«Υποφέρω σωματικά και ψυχικά», είπε ο Ραμές. «Πονάω στο πόδι, στον ώμο, στο γόνατο και στην πλάτη. Δεν μιλάω με κανέναν, ούτε με τη γυναίκα και τον γιο μου. Θέλω μόνο να είμαι μόνος». Οι σύμβουλοί του ανέφεραν ότι ο Ραμές πάσχει από μετατραυματικό στρες και δεν έχει λάβει ιατρική φροντίδα από την επιστροφή του στη Βρετανία.

Η Air India πρόσφερε στον 39χρονο προσωρινή αποζημίωση ύψους 21.500 λιρών, η οποία έγινε αποδεκτή, αλλά οι σύμβουλοί του λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του.

