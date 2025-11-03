Υπό τη σκιά πολύνεκρων διαδηλώσεων και επικρίσεων για έλλειψη διαφάνειας αλλά και για νοθεία, ορκίστηκε σήμερα και παρά τις πολιτικές αναταραχές Πρόεδρος της Τανζανίας η Σαμία Σουλούχου Χάσαν.

Η Χάσαν ανήλθε στην εξουσία μετά τον θάνατο του προκατόχου της Τζον Μαγκουφούλι το 2021. Αν και αρχικά χαλάρωσε κάποιους από τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε επιβάλει ο προκάτοχός της, η Χάσαν κατηγορήθηκε στη συνέχεια για σκληρή καταπίεση των επικριτών της, ιδίως καθώς πλησίαζαν οι εκλογές.

«Εγώ, η Σαμία Σουλούχου Χάσαν, ορκίζομαι ότι θα εκπληρώσω τα καθήκοντά μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας (…) με συνέπεια και καθαρή καρδιά», δήλωσε η αρχηγός του κράτους, που φορούσε μακρύ μαύρο φόρεμα με ένα κόκκινο μαντίλι.

Η τελετή, που δεν ήταν ανοικτή στο κοινό, αντίθετα με προηγούμενες, πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο που έμοιαζε με πεδίο στρατιωτικής παρέλασης στην πρωτεύουσα Ντοντόμα, όπου οι εξέδρες που στήθηκαν δεν κατάφερναν να κρύψουν ένα μεγάλο κενό.

Τραγουδιστές και τραγουδίστριες διαδέχθηκαν οι μεν τους δε πριν από την άφιξη της αρχηγού του κράτους, για να πουν εγκώμια στη “Μάμα Σαμία”, όπως την προσφωνούν οι υποστηρικτές της, ενώπιον μιας σειράς αξιωματούχων και στρατιωτικών.

Η Χάσαν εξασφάλισε σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή το 97,66% των ψήφων. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν “παρωδία δημοκρατίας” από την αντιπολίτευση με τους δύο κύριους αντιπάλους της να έχουν είτε φυλακιστεί είτε αποκλειστεί από τις εκλογές.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε επίσης σημαντικές παρατυπίες την ημέρα των εκλογών, αλλά και όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής: 87%, σύμφωνα την εκλογική επιτροπή, όταν το Γαλλικό Πρακτορείο και πολλοί παρατηρητές διαπίστωναν χαμηλή προσέλευση.

Οι εκλογές σημαδεύτηκαν ωστόσο κυρίως από πολλή βία, αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που κατεστάλησαν στο αίμα και μια Τανζανία στη γυάλα: η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει αδύνατη από την Τετάρτη, κάτι που επιβραδύνει σημαντικά την κυκλοφορία πληροφοριών.

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο πτωμάτων, μερικές φορές στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά και ένστολων να χρησιμοποιούν τα πυροβόλα όπλα τους, αρχίζουν να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων (fact-checking) του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από αυτές δεν είχαν δημοσιευθεί προηγουμένως. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι ελήφθησαν στην Τανζανία.

Εκπρόσωπος του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης Chadema (Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο) εκτίμησε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 700 διαδηλωτές κατά του καθεστώτος σκοτώθηκαν στην Τανζανία μέσα σε τρεις ημέρες. Ένας αριθμός που θεωρείται αξιόπιστος από πηγή ασφαλείας που αναφέρθηκε σε “εκατοντάδες νεκρούς”.

Το Σάββατο, ο εκπρόσωπος, ο Τζον Κιτόκα, έκανε λόγο για τουλάχιστον 800 νεκρούς.

Αξιόπιστες πληροφορίες επιβεβαιώνουν την ιδέα ότι εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της εκλογικής βίας, εκτίμησε από την πλευρά της διπλωματική πηγή που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με «ανησυχητικές αναφορές», η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης τον αποκλεισμό του διαδικτύου προκειμένου να «εντοπίσει τα μέλη της αντιπολίτευσης και τους διαδηλωτές που μπορεί να έχουν βίντεο» αυτών των ωμοτήτων, συνέχισε η πηγή αυτή.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα και τα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν λειτουργούν. Η οικονομική πρωτεύουσα Νταρ ες Σαλάμ και οι κυριότερες πόλεις της χώρας ξαναβρήκαν λίγη ηρεμία από το Σαββατοκύριακο.

Χθες Κυριακή, ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε ότι προσεύχεται «για την Τανζανία» και μίλησε για «πολλά θύματα» των συγκρούσεων που ξέσπασαν μετά τις εκλογές.

Οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τις βουλευτικές.

Οι αρχές της Τανζανίας αρνούνται ότι άσκησαν βία. «Δεν υπήρξε καμία υπερβολική χρήση βίας», δήλωσε ο Τανζανός Υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Ταμπίτ Κόμπο. «Δεν είδα αυτούς τους 700 νεκρούς».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την Παρασκευή «ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα για τις κατηγορίες σχετικά με υπερβολική χρήση βίας».

Το Chadema αποκλείστηκε από τις εκλογές και είχε καλέσει σε μποϊκοτάζ. Ο επικεφαλής του, ο Τούντου Λίσου, που συνελήφθη τον Απρίλιο δικάζεται για προδοσία, μια κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή. Ο Λουχάγκα Μπίνα, υποψήφιος Πρόεδρος του ACT Wazalendo (Συμμαχία για Αλλαγή και Διαφάνεια, ενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης), αποκλείστηκε από τις εκλογές.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε ένα «κύμα τρόμου» που σημαδεύτηκε από «εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, πράξεις βασανιστηρίων και (…) εξωδικαστικές εκτελέσεις», πριν από τις εκλογές.

ΚΥΠΕ