Τελειώνει η αγωνία για τους 14 μαθητές και τους τέσσερις συνοδούς τους, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Τανζανία κατά τη διάρκεια εκδρομής εθελοντικής εργασίας, όταν ξέσπασαν σοβαρές πολιτικές αναταραχές με πολύνεκρες διαδηλώσεις και παρεμβάσεις του στρατού. Όπως πληροφορείται το philenews, το οποίο ανέδειξε τον εφιάλτη που βιώνει η 18μελής σχολική αποστολή, πλέον έχει τροχοδρομηθεί η επιστροφή τους στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μετά από διαβήματα και ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών εκπονήθηκε το σχέδιο, το οποίο προβλέπει επαναπατρισμό μέσω Ζανζιβάρης τα επόμενα 24ώρα. Μέχρι στιγμής το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Όλες αυτές τις μέρες, πραγματοποιούνται συντονισμένες ενέργειες μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι, η οποία καλύπτει την Τανζανία, και του κέντρου διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία.

Συνδετικός κρίκος με τα 14 παιδιά, παρέμεναν διαρκώς οι γονείς τους στην Κύπρο, οι οποίοι εξηγούσαν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα παιδιά. Μεταξύ άλλων έκαναν γνωστό πως εφόδια, όπως τρόφιμα, στερεύουν σε επικίνδυνο βαθμό για την αποστολή. Και πως τα παιδιά έχουν αρχίσει να επηρεάζονται συναισθηματικά από όσα συμβαίνουν, με την ανασφάλειά τους να ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για την κατάσταση στην Τανζανία, καθώς είχε διακοπεί η πρόσβαση στον internet.

Τις τελευταίες ημέρες οι γονείς των μαθητών ήταν σε καθημερινές συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, αγωνιώντας για την ασφάλεια των παιδιών τους. Επιπλέον, απέστειλαν μήνυμα στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλιπαρώντας να κάνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να επιστρέψουν στη χώρα μας.

Η αποστολή εθελοντικής εργασίας του ιδιωτικού σχολείου, στην οποία συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια 17 και 18 ετών, αναχώρησε με πτήση από τη Λάρνακα στις 22 Οκτωβρίου και θα άρχιζε το ταξίδι της επιστροφής, χθες 2 Νοεμβρίου, ενώ σήμερα θα έφτανε στην Κύπρο.

Τα παιδιά έφτασαν μέσω Ντουμπάι στην Τανζανία και από εκεί μετακινήθηκαν οδικώς για πολλά χιλιόμετρα στο χωριό Kilya, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανέγερση σχολείων και στη δημιουργία παιδότοπων.

Στην Τανζανία βρίσκονται ξεχωριστά από τα μαθητική αποστολή και άλλοι τέσσερις Κύπριοι, δηλαδή συνολικά 22 άτομα.