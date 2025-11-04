Το Περού ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών του σχέσεων με το Μεξικό, μετά την απόφαση της μεξικανικής κυβέρνησης να κινήσει διαδικασία χορήγησης ασύλου στην πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Μπέτσι Τσάβες, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών στη Λίμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ούγο ντε Σέλα είπε σε δημοσιογράφους ότι το Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Περού για λιγότερο από δύο εβδομάδες (από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022), επί προεδρίας Πέδρο Καστίγιο.

Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022, αφότου επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο. Έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα πραξικοπήματος.

