Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στρατιώτες των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) να εκτελούν άοπλους άνδρες και αιχμαλώτους πολιτών στην πόλη Ελ-Φάσερ του Σουδάν, λίγες ημέρες μετά την κατάληψή της από την οργάνωση. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, με οργανώσεις να ζητούν άμεση διερεύνηση των γεγονότων.

Στο υλικό, μαχητές της RSF φαίνονται να πυροβολούν αιχμαλώτους και τραυματίες που δεν φέρουν όπλα. Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα, ένοπλος φαίνεται να εκτελεί έναν άοπλο άνδρα εξ επαφής και κατόπιν να στρέφεται στην κάμερα χαμογελώντας. Το βίντεο αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, εντείνοντας τις εκκλήσεις για λογοδοσία των υπευθύνων.

Από τις 26 Οκτωβρίου, που οι RSF κατέλαβαν το Ελ-Φάσερ μετά από πολιορκία 18 μηνών, χιλιάδες άμαχοι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων αναφέρουν ότι πιθανόν πάνω από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που πέθαναν εντός νοσοκομείων.

Εν τω μεταξύ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο. Οι αρχές της RSF αρνούνται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενες ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή ότι τα βίντεο είναι προπαγάνδα. Ωστόσο, διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν αυτές τις δηλώσεις και ζητούν ανεξάρτητη έρευνα.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πόλη αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες περιοχές.

Έκκληση να τερματιστεί «ο εφιάλτης τη στο Σουδάν απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή «διαπραγματεύσεων» για την άμεση παύση της σύγκρουσης στο Σουδάν, προειδοποιώντας για μια κρίση που «γίνεται ανεξέλεγκτη».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (και) να τερματίσουν αυτόν τον εφιάλτη βίας, τώρα». «Η φρικτή κρίση στο Σουδάν (…) γίνεται ανεξέλεγκτη», πρόσθεσε.

protothema.gr