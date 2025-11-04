«Όλα κατέρρεαν, προσπαθήσαμε να σωθούμε, μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε ο 64χρονος Γκαετάνο Λα Μάνα στους διασώστες, δευτερόλεπτα πριν τον εγκλωβισμό του στα συντρίμμια του Πύργου dei Conti, στο κέντρο της Ρώμης.

Ο τραυματισμένος εργάτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο San Giovanni Addolorata με τραύματα στο κεφάλι, κάταγμα στη μύτη και μεγάλο αιμάτωμα στην αριστερή κροταφική περιοχή. Είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν έχει ακόμη πληροφορηθεί για τον θάνατο του συναδέλφου του, του 66χρονου Οκτάβ Στροΐτσι.

Ο Λα Μάνα περιέγραψε ότι τη στιγμή του περιστατικού εργαζόταν μαζί με συναδέλφους στη σκαλωσιά. «Ακούσαμε έναν περίεργο ήχο και είδαμε σκόνη να σηκώνεται από την περιοχή κοντά στο ασανσέρ» είπε. «Αρχίσαμε να τρέχουμε προς τα κάτω, αλλά όλα έτρεμαν. Όταν φτάσαμε στον δεύτερο όροφο, έγινε η κατάρρευση. Από εκεί και μετά δεν θυμάμαι τίποτα».

Ο Στροΐτσι, 66 ετών, καταγόταν από το Σουτσεάβα της Ρουμανίας και ζούσε χρόνια στην Ιταλία με τη σύζυγό του. Εκείνη βρέθηκε στον χώρο του δυστυχήματος και παρακολούθησε τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Δύο ακόμη Ρουμάνοι εργάτες, φίλοι και συνάδελφοί του, επέζησαν με ελαφρά τραύματα.

«Όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα» αφηγήθηκε ένας από αυτούς. «Μια τεράστια σκόνη μας τύλιξε, ενώ τα κομμάτια του τοίχου έπεφταν παντού. Σκέφτηκα μόνο να βγω από εκεί μέσα. Είδα έναν σωλήνα νερού από ένα μπαλκόνι και σκόπευα να κατέβω, αλλά ευτυχώς μας έσωσαν οι πυροσβέστες».

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν κατασκευαστικές αστοχίες ή φθορά στο ιστορικό μνημείο.

