Απειλές σε βάρος της United Airlines, έθεσαν σε συναγερμό το αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον την Τρίτη (4/11) με αποτέλεσμα να διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέκοψε την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον μετά από αναφορές για απειλές σε βάρος της United Airlines.

Οι πτήσεις καθηλώθηκαν μετά από αναφορά προβλήματος ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος το οποίο στοχοποιούσαν οι απειλές.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το αεροδρόμιο απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, με την FAA να επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς ασφαλείας σε όλο τον εναέριο χώρο.

Update Reagan National Airport is completely closed down not letting flights depart or arrive after a bomb threat aboard a united Airlines flight number (#UAL512) the plane departed from Houston and was headed to DC at the Reagan international airport.… pic.twitter.com/yoEZ8PMO5y — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 4, 2025

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

cnn.gr