Τη ζωή σε τουλάχιστον επτά άνθρωποι στοίχισε συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων, αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ, στις ΗΠΑ. Ακόμη 11 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι προκαταρκτικός και ενδέχεται να αυξηθεί.

Μερικοί από τους τραυματίες είχαν «πολύ σοβαρά» τραύματα και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, πρόσθεσε ο Μπεσίρ.

Οι πυροσβέστες εργάζονται επιμελώς για να εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε κτίρια μετά τη συντριβή του αεροπλάνου στο Λούισβιλ, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξη Τύπου, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τέσσερις άνθρωποι είχαν πεθάνει και 11 είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες αναφορές από την Αστυνομία του Λούισβιλ έκαναν λόγο για τραυματισμούς και εγκλωβισμένους, με την περιοχή να καλύπτεται από φωτιά και συντρίμμια.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιοχές Φερν Βάλεϊ και Γκρέιντ Λέιν, που βρίσκονται στην νότια πλευρά του αεροδρομίου, το οποίο χρησιμεύει ως κέντρο της UPS. Όλες οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι του Λούισβιλ έχουν προσωρινά ανασταλεί, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο στο X, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο συντριπτικό αεροπλάνο της UPS..

Αρχικά, είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης για μια περιοχή 5 μιλίων γύρω από το αεροδρόμιο, η οποία αργότερα επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές βόρεια του αεροδρομίου μέχρι τον ποταμό Οχάιο.

Η UPS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Βίντεο δείχνει πως το αεροσκάφος είχε πάρει φωτιά κατά την απογείωσή του.

Ο δήμαρχος του Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματίες από τη συντριβή του αεροπλάνου της UPS την Τρίτη.

«Έχουμε κάθε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης να ανταποκρίνεται στο σημείο. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και η φωτιά εξακολουθεί να καίει», δήλωσε ο Γκρίνμπεργκ σε μια ανάρτηση στο X.

«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι κλειστοί στην περιοχή – παρακαλώ αποφύγετε το σημείο», συνέχισε η ανάρτησή του. «Το αεροπλάνο μετέφερε 280.000 γαλόνια καυσίμων».

Η Πτήση 2976 της UPS, που είχε απογειωθεί γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα (00:15 ώρα Ελλάδας), κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάνιελ Κ. Ινουγιέ στη Χονολουλού, Χαβάη, όταν συνετρίβη. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το FlightRadar24, το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την πτήση του προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα και φιλοξενεί 20.000 εργαζόμενους και 300 καθημερινές πτήσεις.

Η Αστυνομία και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών από την περιοχή, ενώ οι Αρχές ζητούν τη συνεργασία του κοινού για την αποφυγή της περιοχής.

