Την ζωή τους έχασαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, βορειανατολική Βοσνία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ίδρυμα.

«Δυστυχώς (…) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στον όροφο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά υπήρχαν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα και συνολικά δέκα από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, είχε μεταδώσει νωρίτερα το Klix.ba.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Περίπολοι της αστυνομίας, πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν επιτόπου για να απομακρύνουν τους φιλοξενούμενους και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Bosna Hersek Tuzla şehrinde yaşlıların kaldığı yurtta yangın çıkmış. 6 şehirden ekipler yangını söndürüyor ve yaşlıları kurtarmaya çalışıyor. pic.twitter.com/xYMbgvVejj November 4, 2025

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου Τούζλα επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ασθενείς έλαβαν θεραπεία για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

«Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στην Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, δύο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κλινική εισαγωγής όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η Άστσεριτς Μουγιεντίνοβιτς

