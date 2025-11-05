Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) την Τετάρτη, με την αγωνία για τον ρωσο-αμερικανικό ανταγωνισμό στην «κούρσα» των πυρηνικών να κρατά τον κόσμο υπ’ ατμών.

Ο πύραυλος Minuteman III εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

The U.S. Air Force’s Global Strike Command says it conducted another unarmed Minuteman III ICBM test launch from California as part of routine reliability checks. The missile landed near the Marshall Islands. (Video below from May test.)pic.twitter.com/ymmtp2xYXb November 5, 2025

Ο Minuteman III, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το στρατηγικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

cnn.gr