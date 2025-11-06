Ένα φαινόμενο, το οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ως «σατανισμό», οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα στην Αγία Πετρούπολη.

Τον Ιούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας έθεσε εκτός νόμου το «διεθνές σατανιστικό κίνημα», θεωρώντας το ως εξτρεμιστική οργάνωση. Η απαγόρευση αποφασίστηκε αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παρουσιάζει τη χώρα του ως προπύργιο των χριστιανικών αξιών, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια μάχη ενάντια στον «απέραντο σατανισμό» του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και άλλων δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η Μόσχα έχει επίσης χαρακτηρίσει το «διεθνές κοινωνικό κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+», το οποίο δεν υπάρχει ως ενιαία οργάνωση, ως «εξτρεμιστική» ομάδα.

Ο Αρτιομ Ρέπιν συνελήφθη καθ’ οδόν προς ένα φεστιβάλ κόμικς και έγινε το πρώτο άτομο που φυλακίζεται στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του «σατανισμού» στη Ρωσία. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ενός κυπέλλου με πεντάλφα, μιας εικόνας του Μπαφομέτ, μιας παγανιστικής θεότητας με κεφάλι τράγου, και ενός βιβλίου με τίτλο «Σατανιστικές Τελετές». Βρίσκεται στη φυλακή για 12 ημέρες.

Επίσης, διακόπηκε το διήμερο φεστιβάλ NecroComiCon στο οποίο κατευθυνόταν ο Ρέπιν. Η λειτουργία του σταμάτησε από την αστυνομία λίγες ώρες μετά την έναρξή του.

Ο Ρέπιν φέρεται να είπε ότι συνελήφθη ενώ στεκόταν έξω από το φεστιβάλ ντυμένος ιερέας. Ο διοργανωτής του φεστιβάλ, Αλεξέι Σαμσόνοφ, από το Καζακστάν, συνελήφθη και πρόκειται να απελαθεί, παρά το γεγονός ότι διαθέτει έγκυρη άδεια παραμονής στη Ρωσία, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Fontanka.

Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η επίδειξη «σατανικών» συμβόλων τιμωρείται με πρόστιμο έως 2.000 ρούβλια ή μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 ημερών.

Τον Αύγουστο, ένας άνδρας στην πόλη Κούργκαν, στην περιοχή των Ουραλίων, ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δημοσίευσε μια εικόνα του Σατανά στο Vk, τη ρωσική εκδοχή του Facebook. Όποιος καταδικαστεί για οργάνωση σατανικής ομάδας μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δέκα έτη. Κανείς δεν έχει μέχρι στιγμής κατηγορηθεί για τέτοιο αδίκημα.

Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν πάντως ότι η απαγόρευση σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να βρεθούν υπόλογοι για παλιές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν αποκρυφιστικές εικόνες, όπως άλμπουμ από heavy metal συγκροτήματα.

