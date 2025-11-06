Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Πέμπτης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις μεγάλες εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly στα σκευάσματα αδυνατίσματος που διαθέτουν στην αμερικανική αγορά.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που γίνονταν ανακοινώσεις σε ζωντανή μετάδοση από τον CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ριξ, το πλάνο έπιασε ξαφνικά τον Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk, να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Δείτε τη στιγμή της κατάρρευσης στο ακόλουθο βίντεο

I hope this gentleman is okay, and I hope I never have a medical collapse under the portrait of Ronald Reagan with Trump looming over me. pic.twitter.com/Gp9aJDJAY0 — Charlotte Clymer 🇺🇦 (@cmclymer) November 6, 2025

Οι αξιωματούχοι που βρίσκονταν στο σημείο, κατάφεραν να συγκρατήσουν τον Φίντλεϊ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο για τη Novo Nordisk στην αγορά των ΗΠΑ, να απομακρύνουν όσους βρίσκονταν στο σημείο και να διακόψουν την εκδήλωση. Οι αναφορές επιβεβαιώνουν ότι έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα, αν και δεν προσδιορίστηκε η κατάσταση της υγείας του του μετά το περιστατικό.

Για την ιστορία, στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες Eli Lilly και Novo Nordisk, με στόχο τη μείωση των τιμών φαρμάκων για την απώλεια βάρους, μειώνοντας το κόστος σε 150 δολάρια το μήνα για ορισμένους ασθενείς.

