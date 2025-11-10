Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστικε έντονα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για το NFL, όπου οι Detroit Lions αγωνίζονταν ενάντια στους Washington Commanders.

Αν και ο Τραμπ (Donald Trump) είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχεδόν 50 χρόνια που παρακολούθησε αγώνα της κανονικής σεζόν του NFL, αυτό δεν φαίνεται να προκάλεσε θετική εντύπωση στους θεατές με μεγάλος μέρος του να τον αποδοκιμάζει όταν εμφανίστηκε στις οθόνες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

President Trump booed at the Commanders game at Northwest Stadium. pic.twitter.com/Jze3tMJ5Xe November 9, 2025

Όπως σημειώνει ο Guardian, η περιοχή της Ουάσιγκτον έχει ισχυρή υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς, ενώ οι περικοπές του Τραμπ στην κυβέρνηση έχουν επηρεάσει πολλούς εργαζόμενους στην περιοχή του σταδίου των Commanders.

Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν ενώ ο Τραμπ διάβαζε έναν όρκο που έπρεπε να απαγγείλουν στρατιωτικοί στο πλαίσιο τελετής κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.

Holy Sh*t. This is brutal. I’ve never seen him get booed this much.



Americans are turning against Trump, and they’re letting him know. pic.twitter.com/oIo9WDpEBv November 9, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο γήπεδο μετά την έναρξη του αγώνα και αφού έκανε ένα fly over πάνω από τον αγωνιστικό χώρο με το Air Force One.

🚨 JUST IN: President Trump just had Air Force One do a FLYOVER at the Lions vs. Commanders NFL game



Now THAT’S a once in a lifetime experience for this crowd 🤣🔥 pic.twitter.com/sZtrIaCS5d — Nick Sortor (@nicksortor) November 9, 2025

«Άργησα λίγο. Θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να το ανοίξουν», είπε, μάλιστα, αναφερόμενος στην προσπάθεια άρσης του shutdown της κυβέρνησης.

protothema.gr