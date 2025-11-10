Η εταιρεία DroneShield ευτύχησε να δει μέχρι και τετραπλασιασμό της αξίας της μετοχής της φέτος, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο λόγος ίδρυσης της το 2014 όμως προκαλεί εντύπωση, αφού ο στόχος ήταν εντελώς διαφορετικός.

Η DroneShield αποτιμάται πλέον στα 2,9 δισ. δολάρια Αυστραλίας (1,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να ξεπερνά τη ναυπηγική Austal ως η μεγαλύτερη εισηγμένη αμυντική επιχείρηση της Αυστραλίας με βάση την κεφαλαιοποίηση. Μεταξύ των πελατών της βρίσκει πια κανείς στρατούς, αεροδρόμια, φυλακές που προσπαθούν να μπλοκάρουν τα drones (που παραδίδουν ναρκωτικά και όπλα σε κρατούμενους), καθώς και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Κι όμως, όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι FT, η πιο πολύτιμη εισηγμένη αμυντική εταιρεία της Αυστραλίας ξεκίνησε ως δημιούργημα δύο Αμερικανών επιστημόνων που είχαν αρχικά στόχο να δημιουργήσουν ένα σύστημα λέιζερ που θα κρατά τα κουνούπια μακριά από τα υπνοδωμάτια.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 από τους Μπράιαν Χίαρινγκ και Τζον Φράνκλιν, δύο ερευνητές που είχαν αναπτύξει ένα ακουστικό σύστημα για την ανίχνευση κουνουπιών και την εξόντωσή τους με λέιζερ. Στην πορεία, ωστόσο, στράφηκε στην ανίχνευση μικρών drones χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία.

Εν έτει 2025 πια, η στροφή από την απειλή των μικρών εντόμων σε αυτή των μικρών drones φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς.

Ενδεικτικά, η DroneShield, η οποία αναπτύσσει αντι-drone συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία και στην Ερυθρά Θάλασσα, είδε την αξία της μετοχής της να τετραπλασιάζεται φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Ολεγκ Βόρνικ, δήλωσε ότι η εταιρεία αρχικά δυσκολεύτηκε να πείσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες ότι τα μικρά drones αποτελούσαν σημαντική απειλή, καθώς πολλοί τότε αντιμετώπιζαν αυτές τις συσκευές ως παιχνίδια. Η DroneShield συγκέντρωσε μόλις 7 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, με αποτίμηση 20 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας, όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2016. Τότε ακόμη «δεν υπήρχε αγορά» για τα προϊόντα της.

Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ανέδειξαν τις θανατηφόρες δυνατότητες των μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η DroneShield είναι πια περισσότερο γνωστή για το «drone gun» που λειτουργεί ως jammer (παρεμβολέας σημάτων), μπλοκάροντας τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας των εχθρικών UAVs, αλλά έχει επεκταθεί σε αισθητήρες ανίχνευσης drone που μπορούν να φορεθούν στο σώμα και σε κιτ που μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα, στρατιωτικά ή πολιτικά, συστήματα.

Η εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της μέσω του BT Group στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει υπογράψει συμφωνίες με στρατιωτικούς και υπηρεσίες εγχώριας ασφάλειας σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και της Γαλλίας. Ανταγωνίζεται τη MyDefence της Δανίας και τους αμερικανικούς ομίλους DZYNE Technologies και Anduril.

