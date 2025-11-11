Οι αρχές της Ταϊβάν εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση και απομάκρυναν άμεσα περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τις εστίες τους, ενόψει της άφιξης του τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ. Παρότι έχει αποδυναμωθεί, αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ορεινή ακτογραμμή του νησιού.

Ο τυφώνας προβλέπεται να πλήξει το έδαφος στη νοτιοδυτική Ταϊβάν, κοντά στην πόλη Καοσιούνγκ, αύριο Τετάρτη. Περνώντας νωρίτερα από τις Φιλιππίνες, όταν ήταν ακόμη πιο ισχυρός, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Αναμένεται να διασχίσει το νότιο τμήμα της Ταϊβάν κινούμενος ξανά προς τον Ειρηνικό ωκεανό κατά μήκος των αραιοκατοικημένων κομητειών Ταϊτσούνγκ και Χουάλιεν.

Dramatic video captured the moment powerful winds rocked a pedestrian bridge as Typhoon Fung-Wong made landfall in the Philippines.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε προειδοποίησε μέσω Facebook τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ορεινές και σε παραθαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τον Σεπτέμβριο, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χουάλιεν εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσε προηγούμενος τυφώνας.

MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning.



Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora.



📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV November 9, 2025

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της Γκουανγκφού, την οποία είχαν πλήξει οι πλημμύρες αυτές, ενώ σημείωσε πως συνολικά μετακινήθηκαν σε πιο ασφαλείς περιοχές 3.337 κάτοικοι από τέσσερις κομητείες και πόλεις.

Στη Χουάλιεν ανακοινώθηκε πως σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, όπως και στη γειτονική κομητεία Γιλάν.

