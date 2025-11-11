Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στα σύνορα μεταξύ Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή των αρχών και των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης που καταγράφει πτώση αεροσκάφους, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για του τουρκικό C-130.

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.

Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής ή την κατάσταση του πληρώματος, ενώ οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις εντοπισμού των επιβαινόντων.

protothema.gr