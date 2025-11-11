Μέρος μιας μεγάλης γέφυρας που άνοιξε πρόσφατα για το κοινό, κατέρρευσε σήμερα στην επαρχία Σιτσουάν στη νοτιοδυτική Κίνα, κατά μήκος μιας εθνικής οδού που συνδέει την ενδοχώρα της χώρας με το Θιβέτ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ November 11, 2025

Σύμφωνα με το reuters, η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Κατέρρευσαν η γέφυρα πρόσβασης και το οδόστρωμα προκαλώντας κατολισθήσεις.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ανάδοχος Sichuan Road & Bridge Group στα social media.

protothema.gr