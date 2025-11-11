Η «βασίλισσα των » των crypto, μια 47χρονη Κινέζα καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο σε 11 χρόνια φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχη για το «ξέπλυμα» 5 δισ. σε Bitcoin και την εξαπάτηση πάνω από 100.000 συμπατριωτών της στην πατρίδα της, με το βίντεο από την σύλληψη της να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που φέρνει στη δημοσιότητα η Daily Mail και έχει τραβηχτεί από κάμερα ενσωματωμένη στη στολή ενός από τους αστυνομικούς που εισέβαλαν στο σπίτι της για να τη συλλάβουν φαίνεται η Qian Zhimin να πιάνεται κυριολεκτικά… στον ύπνο. Συγκεκριμένα, είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, σκεπασμένη με κόκκινα σεντόνια.

Η Zhimin για μερικά δευτερόλεπτα επιμένει να λέει το όνομά της στο όργανο της τάξης, χωρίς πάντως να προσπαθεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι της.

Δείτε το βίντεο

Σημειώνεται ότι επί 6 χρόνια η 47χρονη Κινέζα κατάφερε να διαφεύγει της σύλληψης ζώντας στη Βρετανία, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ ζούσε μέσα στην πολυτέλεια και τη χλιδή.

Όπως φαίνεται και από την ημερομηνία που αναγράφεται στη φορητή κάμερα η σύλληψη έγινε περίπου έναν χρόνο πίσω, ενώ αρχικά στο βίντεο έχει αποτυπωθεί η απόπειρα σύλληψής της το 2018, όταν και κατάφερε να εξαπατήσει τους αστυνομικούς δίνοντάς τους ψεύτικο όνομα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Zhimin για μερικά δευτερόλεπτα επιμένει να συλλαβίζει ένα ψεύτικο όνομά της στο όργανο της τάξης, χωρίς πάντως να προσπαθεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, από το 2018 η διεθνής απολάμβανε έναν εξαιρετικό τρόπο ζωής με τζετ σετ ενώ κρυβόταν στη Βρετανία μετά την απάτη 128.000 επενδυτών σε μια απάτη με τη μορφή «πυραμίδας» ( Ponzi scheme) στην Κίνα.

Η Qian αποκαλούσε τον εαυτό της «Θεά του Πλούτου», αλλά οι πιστοί υπηρέτες που τη βοήθησαν να κρυφτεί στη Βρετανία τη γνώριζαν απλώς ως «Κυρία Αφεντικό».

Η 47χρονη, της οποίας το επίθετο σημαίνει χρήματα στα κινέζικα, ήλπιζε ότι ο απίστευτος κλεμμένος πλούτος της Bitcoin θα παρείχε μια πύλη στη βασιλική οικογένεια στη Βρετανία.

Μάλιστα, από το νοικιασμένο αρχοντικό της στο Χάμπστεντ, η Qian Zhimin διαμόρφωσε σχέδια για να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο με επαύλεις εκατομμυρίων λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μπορεί να συναντήσει δούκες και δούκισσες, τον Δαλάι Λάμα και τον Πάπα.

Όταν η κινεζική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα το 2017, η Zhimin διέφυγε από τη χώρα με ψεύτικο διαβατήριο και εγκαταστάθηκε σε πολυτελή έπαυλη στο Hampstead του βόρειου Λονδίνου, με ενοίκιο 18.000 ευρώ τον μήνα. Προκειμένου να μετατρέψει την περιουσία της σε μετρητά και ακίνητα, παρουσιάστηκε ως κληρονόμος συλλογής διαμαντιών και αντίκας και στρατολόγησε μία πρώην εργαζόμενη σε εστιατόριο ως προσωπική βοηθό για να διαχειριστεί τις συναλλαγές.

Η Metropolitan Police εισέβαλε στο σπίτι της ένα χρόνο αργότερα και ανακάλυψε σκληρούς δίσκους με δεκάδες χιλιάδες Bitcoin, σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ στη Βρετανία. Σύμφωνα με το BBC, η αξία της κατάσχεσης έχει πολλαπλασιαστεί πάνω από 20 φορές από τότε που έφτασε στη χώρα.

Το βασίλειο της… Λίμπερλαντ

Μάλιστα, σε ένα ημερολόγιο, έγραψε για τις φιλοδοξίες της να κυβερνήσει ένα βασίλειο στη Λίμπερλαντ, ένα μη αναγνωρισμένο μικρό έθνος στον Δούναβη, όπου ήλπιζε να χτίσει τον μεγαλύτερο βουδιστικό ναό στην Ευρώπη.

Η απατεώνας κατάφερε να ξεφύγει από τις αρχές χρησιμοποιώντας πολλά ψευδώνυμα και διαβατήρια για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με πολυτελή ψώνια, φυσώντας πάνω από 44.000 £ σε κοσμήματα με διαμάντια στη Ζυρίχη, 90.000 £ στο Harrods σε επώνυμα ρούχα και αγοράζοντας ρολόγια αξίας 119.000 λιρών από την Van Cleef & Arpels.

Νοίκιασε ένα απομακρυσμένο καταφύγιο στη Σκωτία, ένα σπίτι στο Γιορκ και μια έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών στο Χάμπστεντ όπου περνούσε το χρόνο της μπλοκάροντας στην κρεβατοκάμαρά της, ενώ μια συνοδεία οικιακού προσωπικού συμπεριλαμβανομένου ενός μπάτλερ, της οικονόμου και του οδηγού φρόντισε για κάθε ιδιοτροπία.

Η Qian έδωσε εντολή στο προσωπικό να της αγοράσει διαμερίσματα 500.000 λιρών στο Ντουμπάι και έψαξε να αγοράσει μια βίλα στην Τοσκάνη αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών του 18ου αιώνα με θέα στη θάλασσα.

Όμως, οι μεγαλειώδεις φιλοδοξίες της να συνεννοηθεί με τους βασιλιάδες και τους πλούσιους και διάσημους ήταν να αποδείξει ότι το αναιρεί μετά από απόπειρες να αγοράσει μια έπαυλη 23,5 εκατομμυρίων λιρών επτά υπνοδωματίων με πισίνα και ένα κοντινό σπίτι αξίας 12,5 εκατομμυρίων λιρών με κινηματογράφο και γυμναστήριο, που προκάλεσαν επιταγές στο Ηνωμένο Βασίλειο για ξέπλυμα χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Zhimin συνελήφθη στο Γιορκ τον Απρίλιο του 2023, όπου διέμενε με τέσσερα άτομα που εργάζονταν παράνομα για εκείνη ως φύλακες και οικιακοί βοηθοί. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ήταν θύμα πολιτικής καταστολής από την Κίνα, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο παραδέχθηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή παράνομων κεφαλαίων.

Protothema.gr