Όλοι οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν είναι νεκροί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την πόλη Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε το δυστύχημα, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος να πέφτει αφήνοντας πίσω του πυκνό λευκό καπνό.
Η Αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας συμμετέχουν από κοινού σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ορεινή περιοχή όπου κατέπεσε το C-130, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν από τη συντριβή.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των στρατιωτικών, δηλώνοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα θερμά συλλυπητήριά του, υπογραμμίζοντας ότι «το Αζερμπαϊτζάν συμμερίζεται τον πόνο της Τουρκίας για την απώλεια των στρατιωτών της».
Το περιστατικό, που αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά στρατιωτικά αεροπορικά δυστυχήματα της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή, έχει προκαλέσει θλίψη και κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.