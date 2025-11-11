Όλοι οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν είναι νεκροί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την πόλη Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε το δυστύχημα, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος να πέφτει αφήνοντας πίσω του πυκνό λευκό καπνό.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY November 11, 2025

Η Αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας συμμετέχουν από κοινού σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ορεινή περιοχή όπου κατέπεσε το C-130, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν από τη συντριβή.

🚨🔴 BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on the Georgia-Azerbaijan border. More details awaited 🇹🇷👀 pic.twitter.com/qGdCwbbDSD — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) November 11, 2025

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των στρατιωτικών, δηλώνοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα θερμά συλλυπητήριά του, υπογραμμίζοντας ότι «το Αζερμπαϊτζάν συμμερίζεται τον πόνο της Τουρκίας για την απώλεια των στρατιωτών της».

Το περιστατικό, που αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά στρατιωτικά αεροπορικά δυστυχήματα της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή, έχει προκαλέσει θλίψη και κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.

