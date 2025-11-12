Τρεις δεκαετίες μετά τη σύλληψή του, ο Νίκο Κλο, γνωστός ως «Βρικόλακας του Παρισιού», μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή εμμονή του με την ανθρώπινη σάρκα, επαναφέροντας στη μνήμη μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Κλο, τότε 22 ετών, συνελήφθη για τη δολοφονία του 34χρονου Τιερί Μπισονιέ, όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στο διαμέρισμά του εικόνες φρίκης: ανθρώπινα οστά και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα, τμήματα οστών κρεμασμένα από την οροφή, βάζα με τέφρα και σακούλες αίματος μέσα στο ψυγείο.

Στην ομολογία του αποκάλυψε ότι ληστούσε τάφους για να συλλέγει υπολείμματα σορών και ότι είχε εργαστεί σε νεκροτομείο, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε ανθρώπινα σώματα. Παραδέχτηκε πως έκοβε μικρά κομμάτια σάρκας από πτώματα και τα κατανάλωνε — αρχικά ωμά και στη συνέχεια μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους.

Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, αλλά αποφυλακίστηκε το 2002, έπειτα από επτά χρόνια κράτησης. Σήμερα, σε ηλικία 54 ετών, ζει ελεύθερος και έχει εκδώσει το βιβλίο “The Cannibal Cookbook”, ενώ διατηρεί ιστοσελίδα όπου πουλά συλλεκτικά αντικείμενα εμπνευσμένα από διαβόητους δολοφόνους.

Σε συνέντευξή του στο podcast Anything Goes with James English, ο Κλο περιέγραψε πώς ξεκίνησε η παθολογική του εμμονή: «Ήμουν 12 ετών όταν είδα ένα περιοδικό με φωτογραφίες από ένα έγκλημα κανιβαλισμού. Από τότε είχα φαντασιώσεις να σκίζω σάρκα με τα δόντια μου», ανέφερε.

Όπως είπε, στα 17 του ανέπτυξε “φετίχ για το αίμα”, και όταν βρήκε δουλειά σε νεκροτομείο, ανακάλυψε πόσο εύκολα μπορούσε να μείνει μόνος με τα πτώματα: «Όταν έμενα μόνος, έκοβα μικρές λωρίδες σάρκας και τις έτρωγα. Στην αρχή ωμές, μετά τις έπαιρνα σπίτι και τις μαγείρευα».

Παράλληλα, έκλεβε σακούλες αίματος από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν μερικώς, χρησιμοποιώντας πλαστά αυτοκόλλητα ώστε να φαίνονται χρησιμοποιημένες. «Έπαιρνα δύο ή τρεις σακούλες την εβδομάδα για περίπου έξι μήνες», είπε.

Ο Κλο εξήγησε ότι δεν τον ενδιέφερε η γεύση, αλλά «η ένταση και η αδρεναλίνη» που του προκαλούσε η πράξη. Η υπόθεση του «Βρικόλακα του Παρισιού» παραμένει μία από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις κανιβαλισμού στη σύγχρονη Ευρώπη, αποκαλύπτοντας μια ακραία ψυχοπαθητική συμπεριφορά πίσω από το προσωπείο ενός ήσυχου υπαλλήλου νεκροτομείου.

