Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ μπορούν να ζήσουν «πλάι πλάι, με ειρήνη, ασφάλεια και καλή γειτονία», υπογραμμίζοντας πως αυτό απαιτεί «μια θαρραλέα ηγεσία στο Ισραήλ, πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω του διαλόγου».

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο Αμπάς, ο οποίος επισκέπτεται το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τη γαλλική κυβέρνηση για αυτή την «γενναία πράξη». Στόχος της επίσκεψής του, είπε, είναι ο συντονισμός ενεργειών με τη Γαλλία για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης και τις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αποτροπή εκτοπισμών και προσαρτήσεων, και την προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης που θα οδηγήσει στην ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού Κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα, ο Αμπάς σημείωσε ότι «τηρείται μέχρι στιγμής, αλλά η βιωσιμότητά της εξαρτάται από την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης, δηλαδή τον τερματισμό της κατοχής και την πλήρη άσκηση εξουσίας από τη νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή «εργάζεται με όλους τους εταίρους για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που θα στηρίξει την ανάπτυξη των νόμιμων παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας». Τόνισε ότι «ο ρόλος της Γαλλίας είναι καθοριστικός για την εδραίωση της εκεχειρίας, τη συμμετοχή στη διεθνή δύναμη και τη στήριξη της ανοικοδόμησης και των αποστολών της ΕΕ στη Γάζα».

Αναφορικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Αμπάς εξήγησε ότι πρόκειται για «πολύπλοκη πολιτική και ασφαλιστική διαδικασία, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία». Όπως είπε, απαιτείται ενδοπαλαιστινιακή συμφωνία με τη στήριξη διεθνών μεσολαβητών και εταίρων, ενώ η διεθνής δύναμη θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή αστυνομία χωρίς να την υποκαταστήσει.

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα, οφείλει να παραδώσει όλα τα όπλα της. Θα υπάρχει ένα μόνο όπλο — το όπλο του παλαιστινιακού κράτους», τόνισε.

Τέλος, ερωτηθείς αν η Χαμάς μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως πολιτική οντότητα, ο Αμπάς ανέφερε ότι δεν αποκλείεται κανείς από την πολιτική ζωή, εφόσον αποδέχεται τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, τον δημοκρατικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα του κράτους και τις αρχές της ειρηνικής μεταβίβασης εξουσίας και της απόρριψης της βίας.

