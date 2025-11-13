Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι επισκέφθηκε την Άγκυρα για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας–Αιγύπτου. Η συνάντηση συνδέεται με την προετοιμασία της δεύτερης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, η οποία προγραμματίζεται για το 2026 στο Κάιρο.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν σειρά θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, την οικονομική και επενδυτική συνεργασία, την ανοικοδόμηση της Γάζας, την κατάσταση στη Συρία, καθώς και τις εξελίξεις σε Λιβύη, Σουδάν και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε πως μέχρι το 2026 στόχος είναι η ολοκλήρωση επιμέρους συμφωνιών που θα ενισχύσουν τη θεσμική συνεργασία. Τόνισε ότι η Αίγυπτος αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική, με διμερές εμπόριο 9 δισ. δολαρίων το 2024 και με στρατηγικό στόχο την αύξηση στα 15 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια. Στάθηκε επίσης στη συμβολή των τουρκικών επενδύσεων στην απασχόληση και τη βιομηχανική ανάπτυξη της Αιγύπτου.

Από την πλευρά του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι επισήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Έδωσε έμφαση σε κοινές προτεραιότητες στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της ενεργειακής διασύνδεσης, των υδρογονανθράκων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Φιντάν συμπλήρωσε ότι η στρατιωτική συνεργασία ενισχύεται μέσω ασκήσεων, ανταλλαγών επισκέψεων και σχεδιαζόμενων κοινών έργων, τα οποία, όπως είπε, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για την περιφερειακή ασφάλεια.

Γάζα και Συρία

Για το ζήτημα της Γάζας, οι δύο υπουργοί απηύθυναν κοινή έκκληση προς το Ισραήλ για άρση των εμποδίων στην ανθρωπιστική βοήθεια. Επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενεργό συμμετοχή στη διεθνή διάσκεψη ανασυγκρότησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της Γάζας στο πλαίσιο του παλαιστινιακού κράτους.

Αναφορικά με τη Συρία, ο Φιντάν χαιρέτισε την ενισχυμένη διεθνή συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία κατά του ISIS, ενώ ο Αμπντελάτι υπογράμμισε την ανάγκη για μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που θα αποκαταστήσει τη θέση της Συρίας σε αραβικό και διεθνές επίπεδο.

Η αιγυπτιακή πλευρά επανέλαβε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας της Λιβύης και της αποχώρησης ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων. Για τον πόλεμο στο Σουδάν, οι δύο υπουργοί ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός, προστασία των αμάχων και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα και η ακεραιότητα της χώρας.

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με κοινή αναφορά στη στρατηγική σημασία της Ερυθράς Θάλασσας και του Κέρατος της Αφρικής, με Άγκυρα και Κάιρο να συμφωνούν στην ενίσχυση της συνεργασίας για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

