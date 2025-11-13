Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όταν μια 55χρονη μητέρα με ψυχικά προβλήματα σκότωσε τον 9χρονο γιο της. Η γυναίκα πήρε ένα μεγάλο μαχαίρι από την κουζίνα και έκοψε τον λαιμό του ίδιου της του παιδιού μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα προσπάθησε στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Η παιδοκτόνος βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από γιατρούς του τοπικού παραρτήματος δημόσιας υγείας, οι οποίοι θεωρούσαν την κατάστασή της «δύσκολη, αλλά όχι δραματική». Χθες βράδυ, στη διάρκεια κρίσης, σκότωσε τον γιό της, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαιριές στον λαιμό.

Όταν έφτασαν οι καραμπινιέροι και οι πυροσβέστες, βρήκαν το παιδί νεκρό στην τουαλέτα του διαμερίσματος. Η παιδοκτόνος είχε χωρίσει από τον Ιταλό σύζυγό της.

Η επιμέλεια του άτυχου εννιάχρονου παιδιού είχε ανατεθεί στον πατέρα του, αλλά κάθε εβδομάδα συναντούσε τη μητέρα του και περνούσε κάποιες ώρες μαζί της.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε να υπάρξει τέτοιος επίλογος. Μπορώ να πω ότι ήμασταν στο πλευρό της οικογένειας από τότε που είχε γεννηθεί ο μικρός», δήλωσε ο δήμαρχος της Μούτζια. «Η οικογένεια είναι μέρος της κοινότητας. Προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο πιο κοντά τους γίνεται», ανέφερε σύμφωνα με την DailyMail.