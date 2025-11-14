Το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να το επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Ταϊβάν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουέιντονγκ κάλεσε (…) τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Κίνα Κέντζι Κανασούγκι για του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις που έγιναν από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Κίνα», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι δήλωσε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

Ιαπωνία: «Η θέση μας για την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη» -Ελπίζουμε σε εξεύρεση «ειρηνικής λύσης»

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε σήμερα ότι η θέση της όσον αφορά την Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, παραμένει «αμετάβλητη», μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Κίνας.

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας (…) Η ιαπωνική κυβέρνηση επιθυμεί πάντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν να επιλυθούν ειρηνικά μέσω διαλόγου», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

iefimerida.gr