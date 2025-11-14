Οι προσπάθειες για μείωση των αμερικανικών δασμών 39% στις ελβετικές εξαγωγές έφεραν αισιοδοξία μετά και τις πολύ θετικές συνομιλίες που είχαν υπουργοί της στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους η ελβετική πλευρά εμφανίστηκε πρόθυμη να αντιμετωπίσει το εμπορικό της έλλειμμα με τις ΗΠΑ ανοίγοντας τον δρόμο για μια «ουσιαστική μείωση» των δασμών-των υψηλότερων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν δήλωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν διευκρινιστεί», μετά από μήνες πιέσεων από τις βιομηχανίες της χώρας, που έχει πληγεί σκληρά από τα μέτρα. Οι τεχνολογικές εξαγωγές της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ έχουν ήδη μειωθεί κατά 14,2% σε σχέση με πέρυσι.

Τα δώρα των Ελβετών που φαίνεται ότι άλλαξαν τη διάθεση του Τραμπ

Οι προσπάθειες της ελβετικής κυβέρνησης αρχικά δεν είχαν αποτέλεσμα, όμως μια πρόσφατη επιχειρηματική πρωτοβουλία φαίνεται να άλλαξε το κλίμα.

Στελέχη πολυτελών ομίλων και της αγοράς χρυσού, όπως ο Ζαν Φρεντερίκ Ντιφούρ της Rolex, ο Γιόχαν Ρούπερτ της κατασκευάστριας πολυτελών αγαθών Richemont και ο Μαρουάν Σακάρτσι της εταιρείας επεξεργασίας χρυσού MKS– συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προσφέροντας του και συμβολικά δώρα, μεταξύ των οποίων ένα συλλεκτικό επιτραπέζιο χρυσό ρολόι Rolex αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων και μια ειδικά χαραγμένη ράβδο χρυσού της MKS.

Το επιτραπέζιο ρολόι είναι γνωστό ότι είναι μια μεγάλη έκδοση του εμβληματικού μοντέλου Datejust της Rolex. Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε εκείνη την ημέρα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων εξήγησαν ότι τα δώρα ήταν μια «συμβολική έκφραση ευγνωμοσύνης που αντανακλούσε το πνεύμα της φιλίας και των διαρκών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, λέγοντας ότι εξετάζεται μια μείωση των δασμών «λίγο χαμηλότερα» για την Ελβετία, χωρίς να προσδιορίσει το ποσοστό.

Σχέδια για επενδύσεις στις ΗΠΑ από ελβετικές φαρμοκοβιομηχανίες και στροφή της Swiss Air σε Boeing

Οι συνομιλίες που συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα δημιουργούν προσδοκίες ότι οι δασμοί για την Ελβετία μπορεί να μειωθούν στο 15% – όσο και για τις χώρες της ΕΕ. Σε αντάλλαγμα, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία εξετάζει επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ, ενώ η Swiss International Airlines φέρεται να μελετά στροφή προς αεροσκάφη Boeing.

Παρά το θετικό κλίμα, η ελβετική βιομηχανία παραμένει σε επιφυλακή, προειδοποιώντας για πιθανές αναστολές εργασίας εάν δεν υπάρξει άμεσα λύση. Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο ενεργοποιούνται και άλλοι ισχυροί παράγοντες: ο πρόεδρος της FIFA και Ελβετός πολίτης Τζιάνι Ινφαντίνο, στενός γνώριμος του Τραμπ, φέρεται να έχει δεχθεί πιέσεις να συμβάλει στη μεταστροφή της διάθεσης του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες, καθώς επιχειρήσεις και η κυβέρνηση της Ελβετίας περιμένουν να δουν εάν η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει τελικά στη σημαντική μείωση των δασμών, που θα δώσει ανάσα στην εξαγωγική οικονομία της χώρας.

