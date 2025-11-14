Η ραγδαία επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νέο Δελχί ανάγκασε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας να ζητήσει από τους δικηγόρους να εκδικάζουν τις υποθέσεις τους διαδικτυακά, καθώς ο δείκτης ποιότητας του αέρα έχει εκτοξευθεί σε επικίνδυνα επίπεδα.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο κάλεσε τους νομικούς να παραμείνουν στα σπίτια τους και να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα εικονικής ακροαματικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η επιδείνωση της κατάστασης επηρεάζει πλέον άμεσα την καθημερινή λειτουργία των θεσμών.

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα στο Νέο Δελχί ξεπέρασε τις 400 μονάδες αυτή την εβδομάδα — επίπεδα που κατατάσσονται στη ζώνη «σοβαρού κινδύνου» — οδηγώντας τις αρχές στην εντατικοποίηση των περιορισμών σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ, πολύ σοβαρή», το Ανώτατο Δικαστήριο κάλεσε χθες Πέμπτη τους δικηγόρους να εξετάσουν τη χρήση των διαδικτυακών υποδομών για την εκδίκαση υποθέσεων.

«Αυτή η μόλυνση θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη… Ακόμη και οι μάσκες δεν επαρκούν», δήλωσε ο δικαστής Π.Σ. Ναρασίμχα, σύμφωνα με την India Today.

Χθες, ο δείκτης ποιότητας του αέρα στον πλησιέστερο σταθμό παρακολούθησης δίπλα στο Ανώτατο Δικαστήριο έφτασε το 437, σύμφωνα με το Ινδικό Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου της Μόλυνσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο υπηρετούν 34 δικαστές, αποτελεί ένα από τα περισσότερα από δώδεκα δικαστήρια της πρωτεύουσας, όπου καθημερινά εκδικάζονται εκατοντάδες υποθέσεις.

Οι αρχές αποδίδουν εδώ και χρόνια το εποχικό νέφος στις καύσεις καλαμιών στα κοντινά αγροτικά κρατίδια Πουντζάμπ και Χαριάνα. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολυάριθμες δικαστικές οδηγίες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα δεν έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά την τελευταία δεκαετία.

Κάθε χειμώνα, το τοξικό νέφος διαταράσσει τη ζωή σε μεγάλες περιοχές της Νότιας Ασίας, με έρευνα του 2023 να καταδεικνύει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά περισσότερα από πέντε χρόνια ανά κάτοικο.

Κατά το περασμένο σαββατοκύριακο, κάτοικοι του Νέου Δελχί πραγματοποίησαν σπάνια διαδήλωση ζητώντας άμεσες ενέργειες για την καταπολέμηση του τοξικού νέφους.

protothema.gr