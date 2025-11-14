Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Παρασκευής στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.
Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του σταθμού, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τα αίτια της κινητοποίησης.
Η αρμόδια σιδηροδρομική υπηρεσία (SNCF) ανακοίνωσε από την πλευρά της πως «μετά από επέμβαση της αστυνομίας για την ακινητοποίηση ενός ατόμου, έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ένα μικρό τμήμα του σταθμού Montparnasse στο Παρίσι. Η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί ελαφρώς».
Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στη Le Figaro, ο 44χρονος καταζητούνταν κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας του Κρετέιγ για απειλές κατά της συζύγου και των παιδιών του.
Μετά την ακινητοποίησή του στον σταθμό, ο άνδρας έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου, όπως ανέφερε πηγή της αστυνομίας.