Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Παρασκευής στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του σταθμού, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τα αίτια της κινητοποίησης.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 November 14, 2025

#GareMontparnasse #couteau #police #AlerteInfo #Montparnasse #Paris #Sécurité #Police #BreakingNews https://t.co/BTdtLtVa6n pic.twitter.com/O1VLz0Y0uQ — 🇫🇷 𝕏 ßen | Patriote | Tricolore 𝕏 🇫🇷 (@BenTricolore) November 14, 2025 «Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, φαίνεται ότι ένας 44χρονος άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία, απείλησε κόσμο με μαχαίρι και ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού και πρόσθεσε: «Ο άνδρας φέρεται να αυτομαχαιρώθηκε».



Πηγές αναφέρουν πως μετά τον αυτοτραυματισμό του, ακολούθησαν στιγμές έντασης, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί και να τραυματίζει σοβαρά τον 44χρονο στα πόδια. Στη διάρκεια του επεισοδίου, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι κι ένας επιβάτης.

Η αρμόδια σιδηροδρομική υπηρεσία (SNCF) ανακοίνωσε από την πλευρά της πως «μετά από επέμβαση της αστυνομίας για την ακινητοποίηση ενός ατόμου, έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ένα μικρό τμήμα του σταθμού Montparnasse στο Παρίσι. Η κυκλοφορία έχει διαταραχθεί ελαφρώς».

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στη Le Figaro, ο 44χρονος καταζητούνταν κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας του Κρετέιγ για απειλές κατά της συζύγου και των παιδιών του.

Μετά την ακινητοποίησή του στον σταθμό, ο άνδρας έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου, όπως ανέφερε πηγή της αστυνομίας.

Protothema.gr