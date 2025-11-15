Η υπόθεση που εδώ και καιρό απασχολεί τη γαλλική κοινή γνώμη –και που κυμαίνεται από θεωρίες συνωμοσίας έως φαρσοκωμωδία– έχει πλέον εξελιχθεί σε θέμα πολιτικής συζήτησης. Οι φήμες που θέλουν τη Μπριζίτ Μακρόν να μην είναι… η Μπριζίτ που όλοι γνωρίζουν, αλλά «στην πραγματικότητα άνδρας», έχουν πυροδοτήσει έναν δημόσιο διάλογο ο οποίος, όσο παράδοξος κι αν μοιάζει, δεν λέει να κοπάσει.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας έγινε στόχος επιθέσεων ήδη από το 2018, όταν αποχωρούσε από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων για κοινωνική εκδήλωση. Έκτοτε, η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα κουβάρι από ισχυρισμούς, φήμες και διαδικτυακές αναπαραγωγές, που κάθε ημέρα περιπλέκεται περισσότερο με νέα «στοιχεία» και υπονοούμενα.

Στα παρισινά καφέ, όπου τέτοιου τύπου ιστορίες βρίσκουν πάντα πρόσφορο έδαφος, οι Γάλλοι σχολιάζουν τα «οφθαλμοφανή» όπως τα αντιλαμβάνονται, επιχειρώντας να αναλύσουν μια υπόθεση που ξαφνικά απέκτησε πολιτική σκιά. Για πολλούς, το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων προκαλεί χαμόγελα· για άλλους, όμως, γεννά ανησυχία για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και την επιρροή των θεωριών συνωμοσίας στη γαλλική πολιτική ζωή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό όπου ένα κατά βάση αδιανόητο ερώτημα –«είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας άνδρας;»– πλανάται υπερβολικά και απειλητικά πάνω από τις πολιτικές εξελίξεις, συμβάλλοντας στη διόγκωση ενός σκανδάλου που δεν παύει να τροφοδοτείται από την ίδια τη δημόσια περιέργεια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, δεύτερος πάνω δεξιά, με συμμαθητές του, την εποχή που ερωτεύτηκε την καθηγήτριά του Μπριζίτ

Πρώτα απ’ όλα, κύκλοι φιλικά προσκείμενοι στην Ακροδεξιά -η οποία φρόντισε να εξαπλώσει τη φήμη στη Γαλλία- αλλά και εσωκομματικοί αντίπαλοι του Γάλλου προέδρου σχολιάζουν τον σωματότυπο της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Οι ενδείξεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την υπόθεση ότι ήταν άνδρας στα νιάτα της είναι αρκετές: δεν έχει καμπύλες μέσης, δεν έχει καν την υποψία πεταχτών οπισθίων όπως οι περισσότερες γυναίκες και σίγουρα -ειδικά μετά το επεισόδιο στο αεροπλάνο, όπου ο φακός τη συνέλαβε να σηκώνει χέρι στον Γάλλο πρόεδρο- έχει δυσανάλογα μεγάλη παλάμη σε σχέση με το πόσο μικροκαμωμένη είναι.

Κάποιοι που τους αρέσουν ακόμα περισσότερο οι συνωμοσιολογικές υποθέσεις αναρωτιούνται: όλο αυτό το πάρα πολύ πυκνό μαλλί, που μοιάζει να «κουμπώνει» στο κεφάλι της όπως στα playmobil, μήπως τελικά είναι περούκα που κρύβει μια προχωρημένη ανδρική αλωπεκία;

Tην ημέρα του γάμου της με τον πρώτο της σύζυγο Αντρέ-Λουί Οζιέρ (1974)

Από την άλλη, οι πιο προσγειωμένοι προσέχουν το μικρό νούμερο παπουτσιών που φοράει, το δέρμα του προσώπου της στο οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις πως παλιότερα φιλοξενούσε γένια και, κυρίως, το γεγονός ότι δεν διαθέτει κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε με εγχείρηση και κάνει αναγνωρίσιμο από χιλιόμετρα ένα transgender άτομο: το μήλο του Αδάμ, δηλαδή το καρύδι στον λαιμό. Ε, λοιπόν, η κυρία Μακρόν δεν διαθέτει μήλο του Αδάμ – χαρακτηριστικό του ανδρικού φύλου.

Στα 80s, ανάμεσα σε συναδέλφους της καθηγητές, στο σχολείο όπου αργότερα γνώρισε και ερωτεύτηκε τον μαθητή της Εμανουέλ

Μπορεί όλα τα παραπάνω να ακούγονται φτηνά κουτσομπολιά, αλλά είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που έκανε την 41χρονη Τιφέν Οζιέρ, κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, να καταθέσει στο δικαστήριο των Παρισίων, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου. «Δεν υπάρχει ούτε μία εβδομάδα που να μη δέχεται παρενόχληση», είπε στους δικαστές, συμπληρώνοντας ότι η φημολογία και η διάδοση ψευδών ειδήσεων έχουν προκαλέσει «βαθιά ψυχική φθορά» στη μητέρα της, η οποία προσέχει κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της, ακόμη και το πώς κινείται δημόσια, υπό τον φόβο ότι οποιαδήποτε εικόνα της μπορεί να παρερμηνευθεί και να χρησιμοποιηθεί εναντίον της στο Διαδίκτυο. «Είναι συντετριμμένη που τα εγγόνια της ακούν όλα όσα λέγονται και δεν ξέρει πώς να τα σταματήσει», κατέληξε.

Στο Μουσείο του Πράδο, στη Μαδρίτη (2022)

Τι εκδικάζεται, όμως, από τα τέλη του Οκτωβρίου; Πρόκειται για τη δίκη οκτώ Γάλλων και δύο Γαλλίδων κατηγορούμενων που φέρονται να διέδωσαν διαδικτυακά ψευδείς και «κακόβουλους ισχυρισμούς» για το φύλο και τη σεξουαλικότητα της κυρίας Μακρόν, ενώ σε ορισμένες αναρτήσεις τους δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την ηλικιακή διαφορά των 25 χρόνων ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος ως παιδεραστία. Ολα αυτά επί γαλλικού εδάφους. Διότι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν έχουν ξεκινήσει άλλον έναν δικαστικό αγώνα από τον περασμένο Ιούλιο, αυτή τη φορά εναντίον της Κάντας Οουενς, η οποία ξεκίνησε αυτή την ιστορία το 2017.

Η Αμερικανίδα πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας στη σειρά των εκπομπών της «Becoming Brigitte» ισχυριζόταν πως η πρώτη κυρία «ήταν άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ», δηλαδή το όνομα του αδελφού της. Οι συντηρητικοί ακροδεξιοί ομοϊδεάτες της διαδίδουν ότι η Μπριζίτ πέθανε και ο αδελφός της Ζαν-Μισέλ Τρονιέ προέβη σε εγχείρηση αλλαγής φύλου και πήρε εκτός από το όνομά της και τη ζωή της.

Με τον πρώτο της σύζυγο, λίγο πριν από το διαζύγιό τους το 2006. Με τον Μακρόν παντρεύτηκε το 2007

Για την ιστορία, να πούμε ότι στο παρελθόν κι άλλες γυναίκες πολιτικοί έχουν βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα της παραπληροφόρησης και της έμφυλης στοχοποίησης, όπως η Μισέλ Ομπάμα, η Κάμαλα Χάρις και η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλαδίας Τζασίντα Αρντερν. Αλλά, όντως, η «υπόθεση Μπριζίτ» έχει ξεφύγει και είναι σχεδόν φανερό ότι στόχο της έχει την πολιτική παραγκώνιση -για να μην πούμε εξόντωση- του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο φερόμενος ως εραστής του Εμανουέλ Μακρόν, Ματιέ Γκαλέ

Μια και αναφέραμε τον Γάλλο πρόεδρο, επιτρέψτε μας ένα μικρό διάλειμμα: και ο ίδιος είχε στοχοποιηθεί, όσον αφορά τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αφού έναν χρόνο πριν αναδειχτεί στο ύψιστο αξίωμα της χώρας του, άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι είναι γκέι και έχει κρυφό δεσμό με τον Ματιέ Γκαλέ, έναν καλλονό άνδρα, τότε πρόεδρο του Radio France. Η φήμη αυτή έκανε τον -τότε υποψήφιο- Γάλλο πρόεδρο να δώσει μια συνέντευξη. «Αν στα δείπνα στην πόλη ή από στόμα σε στόμα ή μέσω email πληροφορείστε ότι έχω διπλή ζωή με τον Ματιέ Γκαλέ ή με οποιονδήποτε άλλον, τότε είναι το ολόγραμμά μου που φεύγει από το σώμα μου, δεν μπορεί να είμαι εγώ!» ξεκαθάρισε δίνοντας τέλος στη φήμη. Εννοείται ότι την πλήρωσε ο Γκαλέ, τουλάχιστον όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. «Πρόκειται για μια σεξιστική, ομοφοβική και τερατώδη εκστρατεία», είπε πέντε χρόνια αργότερα. «Βρέθηκα στο μάτι των διεθνών κυκλωμάτων που δεν ήθελαν τον Γάλλο πρόεδρο στο Ελιζέ», έδωσε την πολιτική εξήγηση, λέγοντας μάλιστα ότι ο Μακρόν δεν τον προστάτεψε καθόλου σε αυτή την ιστορία, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του στο Radio France.

Φτάνοντας σε επίσημο δείπνο του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο (2023)

Αλλά ας επανέλθουμε στην Μπριζίτ, τα βάσανα της οποίας τελειωμό δεν έχουν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες κι ενώ επρόκειτο να ξεκινήσει «η δίκη των δέκα» στο Παρίσι, έγινε γνωστό και το εξής ευτράπελο: έκπληκτη η κυρία Μακρόν, κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου των φορολογικών αρχείων της, διαπίστωσε πως στις φορολογικές αρχές ήταν δηλωμένη με ανδρικό όνομα. Και όχι με όποιο κι όποιο. Οπως μάλλον υποψιαστήκατε, ήταν καταχωρημένη με το όνομα του νεκρού αδελφού της! Φυσικά υπέβαλε επίσημη καταγγελία και οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων που μάλλον ευθύνονται για την παραποίηση του ονόματος.

Το «Paris Match» τούς απαθανατίζει στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Καθώς η ιστορία συνεχίζεται και σίγουρα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες θα εμφανίζονται πολλά νέα στοιχεία -και μερικά θα πυροδοτήσουν κι άλλα κουτσομπολιά- ας αφήσουμε στην άκρη αυτή την οπτική και ας σταθούμε σε κάτι που αναφέραμε στην αρχή: ότι στους πιο προβληματισμένους θεατές αυτής της παράνοιας η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και εγείρει μια ολόκληρη συζήτηση που αφορά την ελευθερία του λόγου. Με πρώτη την Αμερικανίδα Κάντας Οουενς, οι διακινητές αυτής της αδιανόητης ιστορίας ισχυρίζονται ότι έχουν κάθε δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν στο όνομα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Κι ενώ το ζεύγος Μακρόν έχει διαμηνύσει πως έχει στην κατοχή του όλες τις επιστημονικές αποδείξεις που καταρρίπτουν τη φήμη της αλλαγής φύλου, εκείνοι επιμένουν ότι θα φτάσουν την υπόθεση ως το τέλος. «Γεννήθηκες άνδρας και θα πεθάνεις άνδρας. Θα τα πούμε στο δικαστήριο», είναι η χαρακτηριστική απάντηση της Οουενς στη μήνυση.

Θα αντέξει, άραγε, μέχρι το τέλος η 72χρονη πρώτη κυρία της Γαλλίας; Το όνομα Μπριζίτ, πάντως, έχει κέλτικη ρίζα και σημαίνει «δυνατή» ή «αυτή που θριαμβεύει».

