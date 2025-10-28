Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η σημερινή δίκη ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον μιας ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”. Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν σήμερα η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφέν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεση της κατήγγειλε το μίσος που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επιβλήθηκαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.

Τι κατέθεσε η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν

Η κόρη της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, κατέθεσε στο δικαστήριο του Παρισιού, περιγράφοντας τη «βαθιά ψυχική φθορά» που έχει προκαλέσει στη μητέρα της η διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης σχετικά με το φύλο της.

Η 41χρονη Τιφέν Οζιέρ, κόρη της Μπριζίτ Μακρόν από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, δήλωσε ότι θεώρησε καθήκον της να καταθέσει στη δίκη δέκα ατόμων που κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση της 72χρονης Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέδωσαν ψευδείς και «κακόβουλους ισχυρισμούς» για το φύλο και τη σεξουαλικότητα της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν υπάρχει ούτε μία εβδομάδα που να μη δέχεται παρενόχληση. Κανείς από τον επαγγελματικό ή τον προσωπικό της κύκλο δεν αποφεύγει να αναφερθεί στις κατηγορίες αυτές», ανέφερε η Οζιέρ, περιγράφοντας πως η μητέρα της ζει πλέον με διαρκή φόβο και ανησυχία. Όπως είπε, η Μπριζίτ Μακρόν προσέχει κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής της, ακόμη και το πώς κινείται δημόσια, υπό τον φόβο ότι οποιαδήποτε εικόνα της μπορεί να «παρερμηνευθεί» και να χρησιμοποιηθεί εναντίον της στο διαδίκτυο.

Η κόρη της Πρώτης Κυρίας σημείωσε ότι η ψυχολογική της κατάσταση έχει επιδεινωθεί αισθητά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από ιατρικές γνωματεύσεις. «Διαβάζει τα αναρτημένα σχόλια που της δείχνουν, αλλά δεν θέλει πια να τα βλέπει», πρόσθεσε. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η υπόθεση έχει πλήξει βαθιά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, λέγοντας πως η μητέρα της «είναι συντετριμμένη που τα εγγόνια της ακούν αυτά που λέγονται» και ότι «δεν ξέρει πώς να το σταματήσει».

Η υπόθεση συνδέεται με μήνυση που είχε καταθέσει ο δικηγόρος της Μπριζίτ Μακρόν τον Αύγουστο του 2024 για διαδικτυακό εκφοβισμό, η οποία οδήγησε σε δύο κύματα συλλήψεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025. Οι εισαγγελικές Αρχές εντόπισαν αναρτήσεις που αμφισβητούσαν το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Πρώτης Κυρίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ηλικιακή διαφορά της με τον πρόεδρο Μακρόν περιγραφόταν με τον χαρακτηρισμό «παιδεραστία».

