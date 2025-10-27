Η πολύκροτη δίκη δέκα ατόμων που διασπούν ψευδείς ισχυρισμούς ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας, ξεκινά σήμερα στο Πλημμελειοδικείο Παρισιού.

Οι 10 κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και δύο γυναίκες, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Ηλικίας 41 έως 60 ετών, οι κατηγορούμενοι φέρονται να διατύπωσαν πολλά κακόβουλα σχόλια σχετικά με το «φύλο» και τη «σεξουαλικότητα» της Μπριζίτ Μακρόν, παρουσιάζοντας τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδοφιλία», σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Η έρευνα για την διαδικτυακή παρενόχληση ανατέθηκε στην Υπηρεσία Καταστολής Εγκλημάτων Κατά Προσώπων (BRDP) μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου 2024, η οποία οδήγησε σε πολλά κύματα συλλήψεων, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Το AFP επικοινώνησε με τον δικηγόρο της Μπριζίτ Μακρόν, Ζαν Ενόκι, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει, ούτε διευκρίνισε αν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας θα είναι παρούσα ή απούσα στη δίκη.

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη της Μπριζίτ Μακρόν

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα: ένας ιδιοκτήτης γκαλερί, ένας δάσκαλος, ένα μέντιουμ, ένας ειδικός στους υπολογιστές, ένας άνεργος, καθώς και ένας αιρετός από ένα μικρό χωριό στη Βουργουνδία.

Ανάμεσά τους είναι ο 41χρονος Aurélien Poirson-Atlan, διαφημιστικό στέλεχος, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει και πολλούς ακόλουθους με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan». Ο λογαριασμός του στο X, ο οποίος έκτοτε έχει ανασταλεί, έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών καταγγελιών και συχνά παρουσιάζεται ως συνδεδεμένος με συνωμοσιολογικούς κύκλους.

Εκτός από τα σχόλια που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν, ο εν λόγω λογαριασμός στο X είναι γνωστός επειδή κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο του Μπενζαμέν Γκριβό, ενός υποστηρικτή του Μακρόν που απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Παρισιού τον Φεβρουάριο του 2020 μετά το σκάνδαλο. Ο δικηγόρος του, Juan Branco, μόλις τέθηκε σε αναστολή για εννέα μήνες επειδή παραβίασε το απόρρητο έρευνας που τον αφορά για βιασμό, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Αυτό θα μπορούσε επομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην εμφάνιση του Aurélien Poirson-Atlan ή ακόμα και στη διεξαγωγή της δίκης.

Ένα άλλο άτομο που θα δικαστεί είναι η 51χρονη «μέντιουμ», «δημοσιογράφος» και «πληροφοριοδότης» Ντελφίν Ζ., γνωστή με το ψευδώνυμο Αμαντίν Ρουά. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φήμης ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανς γυναίκα που γεννήθηκε ως Ζαν-Μισέλ.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να «αντιδράσει στα τρέχοντα γεγονότα» και «κανένα μήνυμα δεν απευθυνόταν άμεσα στην κα Μακρόν». Έχει καταδικαστεί για δυσφήμιση σε πρώτο βαθμό τον Σεπτέμβριο του 2024 από τα γαλλικά δικαστήρια, μαζί με τη Νατάσα Ρέι, κλήθηκε να καταβάλει αρκετές χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της, Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, αλλά αθωώθηκε κατόπιν έφεσης στις 10 Ιουλίου. Η Μπριζίτ Μακρόν και ο αδελφός της έχουν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Οι ψευδείς αυτές πληροφορίες ξεπέρασαν τα σύνορα της Γαλλίας. Διακινήθηκαν ήδη από την εκλογή του Μακρόν το 2017 και απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το προεδρικό ζεύγος προχώρησε φέτος το καλοκαίρι σε νομικές ενέργειες κατά της ακροδεξιάς podcaster Κάντας Όουενς, που είχε δημιουργήσει μια σειρά βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte».

Αρκετά από τα άτομα που θα δικαστούν στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση κοινοποίησαν αναρτήσεις της influencer του Maga. «Σε ένα παραποιημένο εξώφυλλο του περιοδικού Time, όπου η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίζεται ως «Άνδρας της Χρονιάς», διαβάζει κανείς τη λέξη «Εξαιρετικό». Σε άλλη ανάρτηση, ένας κατηγορούμενος αναφέρει την παρουσία «2.000 ανθρώπων» έτοιμων να πάνε από πόρτα σε πόρτα στο Αμιέν για να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση της Μπριζίτ, υποσχόμενος μάλιστα τη συμμετοχή Αμερικανών μπλόγκερ.

