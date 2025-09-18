Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν σχεδιάζουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά τεκμήρια σε αμερικανικό δικαστήριο, στο πλαίσιο της αγωγής συκοφαντικής δυσφήμησης που έχουν καταθέσει κατά της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς. Η τελευταία επιμένει δημοσίως ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας «γεννήθηκε άνδρας», παρά τα αντίθετα στοιχεία.

Ο δικηγόρος του προεδρικού ζεύγους, Τομ Κλερ, μιλώντας στο podcast του BBC «Fame Under Fire», αποκάλυψε ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι διατεθειμένη να καταθέσει ακόμη και μαρτυρία εμπειρογνώμονα «επιστημονικής φύσης», ώστε να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι ισχυρισμοί της Όουενς είναι ψευδείς. Όπως τόνισε, η Πρώτη Κυρία θεωρεί τις φήμες «απίστευτα ενοχλητικές», ενώ οι επιθέσεις «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου από το έργο του.

«Δεν είναι άτρωτος επειδή είναι πρόεδρος. Όταν η οικογένειά σου βάλλεται, σε επηρεάζει», σημείωσε ο Κλερ, προσθέτοντας ότι το ζεύγος είναι έτοιμο να παρουσιάσει φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά την εγκυμοσύνη της και στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών της. «Αν η αμηχανία αυτής της δημόσιας διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας, είναι 100% διατεθειμένη να το υπομείνει», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φήμες για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν ξεκίνησαν από περιθωριακά κανάλια στο διαδίκτυο και έγιναν viral το 2021, μέσα από βίντεο Γαλλίδων μπλόγκερς. Παρά το ότι το 2024 οι Μακρόν είχαν κερδίσει αγωγή δυσφήμησης κατά των δημιουργών του βίντεο, η απόφαση ανετράπη το 2025 για λόγους ελευθερίας έκφρασης – όχι επειδή κρίθηκε ότι οι ισχυρισμοί αληθεύουν.

Τον Ιούλιο του 2025, το προεδρικό ζεύγος κατέθεσε νέα αγωγή στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Κάντας Όουενς «αγνόησε σκόπιμα όλα τα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία» για να διαδώσει θεωρίες συνωμοσίας και να βλάψει τη φήμη τους. Η πλευρά της Όουενς έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, ισχυριζόμενη ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της στο Ντέλαγουερ και ότι η υποχρέωση υπεράσπισής της εκεί θα προκαλούσε «σοβαρές οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες».

Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει στο Paris Match ότι η απόφαση να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ήταν αναγκαία: «Αυτή είναι μια γυναίκα που γνώριζε πως διέδιδε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε για να προκαλέσει βλάβη, εξυπηρετώντας μια ιδεολογία», είπε, αναφερόμενος στην Όουενς.

protothema.gr