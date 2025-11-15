Το Ισραήλ δεν έχει αντίρρηση στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 stealth από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Σαουδική Αραβία, αλλά επιμένει ότι οποιαδήποτε μεταφορά τέτοιων προηγμένων αεροσκαφών θα πρέπει να εξαρτάται από την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ριάντ και Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Channel 12 και το Axios. Αντίθετα, το Τελ Αβίβ δεν δέχεται επ’ ουδενί την πώληση των συγκεκριμένων μαχητικών στην Άγκυρα.

Το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ επικαλείται δύο ισραηλινές πηγές που εμπλέκονται στο ζήτημα, οι οποίες αναφέρουν ότι η Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει την πιθανή απόκτηση των αεροσκαφών από τη Σαουδική Αραβία διαφορετικά από ό,τι από χώρες όπως η Τουρκία, η οποία τα επιδιώκει για να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων όπως το Ισραήλ.

«Είπαμε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπόκειται σε εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ», ανέφερε στο Axios ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, επιμένοντας ότι η μη εξάρτηση της πώλησης από την διπλωματική πρόοδο μεταξύ των δύο εθνών θα ήταν «αντιπαραγωγική».

«Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, στην οποία αντιτιθέμεθα σθεναρά, ανησυχούμε λιγότερο για ένα τέτοιο σύστημα όπλων στη Σαουδική Αραβία, εάν αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως έχουμε κάνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει το Axios, επικαλούμενο έναν δεύτερο αξιωματούχο.

Το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχία στο παρελθόν για την πιθανή πώληση των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε γειτονικές χώρες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή. Σήμερα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή με F-35 στο οπλοστάσιό της, καθώς αυτή τη στιγμή διαθέτει 45 από αυτά τα αεροσκάφη και άλλες 30 μονάδες βρίσκονται σε παραγγελία.

«Χρειάζονται λίγα λεπτά για να πετάξει ένα F-35 από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ», λέει ένας από τους αξιωματούχους στο Axios, επιμένοντας ότι το Ισραήλ απαιτεί να μην σταθμεύουν σαουδαραβικά F-35 στα δυτικά της χώρας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για την προμήθεια των αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία, αρκετές ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Αναμένεται να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ελπίζει ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των μουσουλμανικών χωρών. Το Ριάντ έχει αντισταθεί σε ένα τέτοιο βήμα, ελλείψει συμφωνίας για έναν οδικό χάρτη για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

