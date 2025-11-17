Νέα στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος με το τουρκικό μεταγωγικό C-130, που κόστισε τη ζωή σε 20 άτομα, δημοσιεύει η εφημερίδα Hürriyet, επικαλούμενη τεχνικές πληροφορίες και ανάλυση αρθρογράφου της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων, χωρίς οι πιλότοι να προλάβουν να στείλουν σήμα κινδύνου.

Το τουρκικό αεροσκάφος, με αριθμό πτήσης TUAF543, είχε απογειωθεί το πρωί της 11ης Νοεμβρίου από το Αζερμπαϊτζάν και ανέβαινε κανονικά προς τα 22.000 πόδια, χωρίς ενδείξεις προβλήματος στις πρώτες φάσεις της πτήσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ο τέταρτος κινητήρας –ο εξωτερικός δεξιά– παρουσίασε αιφνίδια βλάβη, προκαλώντας ανεξέλεγκτη περιστροφή της έλικας και απότομη άνοδο περίπου 1.500 ποδιών. Οι πιλότοι φέρεται να μην κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τη λειτουργία του κινητήρα.

Λίγο αργότερα, ο δεύτερος κινητήρας στην αριστερή πτέρυγα εμφάνισε πτώση πίεσης λαδιού και, λόγω έντονων δονήσεων από την υπερταχύτητα περιστροφής, αποσπάστηκε. Θραύσμα της έλικας χτύπησε το πηδάλιο ανύψωσης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αναποδογυρίσει.

Καθώς το C-130 άρχισε να πέφτει με τη μύτη, το ουραίο τμήμα αποσπάστηκε, ενώ μέλη της έλικας του δεύτερου κινητήρα φέρεται να χτύπησαν και το πιλοτήριο. Το αεροσκάφος έπεσε περιστρεφόμενο στο έδαφος και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η ταχύτητα των γεγονότων ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε στους χειριστές να στείλουν καν SOS.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται από τις τουρκικές αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα πορίσματα.

