Χαμηλώνει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι θα συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα αναζητηθούν λύσεις για την πόλη. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μετά τις εκλογές, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μαμντάνι κομμουνιστή και απείλησε με απέλαση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (16/11) ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «βρουν μια λύση», η οποία θα μπορούσε να είναι η αποκλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ των δύο πολιτικών που παρουσιάζονται ως αντίπαλοι, σύμφωνα με το AP.

«Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα έλεγα, θα ήθελε να συναντηθεί μαζί μας. Θα βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, διευκρίνισε λίγο αργότερα ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον Μαμντάνι και είπε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

«Θέλουμε να δούμε ότι όλα θα πάνε καλά για τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι εκπρόσωποι του Μαμντάνι δεν σχολίασαν τα τελευταία σχόλια του προέδρου, αλλά ένας εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα σχόλια του εκλεγμένου δημάρχου την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε ότι σχεδίαζε να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο «επειδή πρόκειται για μια σχέση που θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν καθώς δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μετά από μια στρατιωτική συγκέντρωση κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής: «Θα μιλήσω με οποιονδήποτε», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ασκεί σκληρή κριτική στον Μαμντάνι εδώ και μήνες, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή» και προβλέποντας την καταστροφή της Νέας Υόρκης εάν εκλεγεί ο Δημοκρατικός. Έχει επίσης απειλήσει να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την πόλη και να απελάσει τον Μαμντάνι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα.

Ο Μαμντάνι έγινε αστέρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σύμβολο αντίστασης στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία. Υποστήριξε μια σειρά από προοδευτικές πολιτικές και ένα μήνυμα που ερχόταν σε αντίθεση με την επιθετική, αντιμεταναστευτική ατζέντα που ακολούθησε ο Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Ο 34χρονος πολιτικός έχει προσελκύσει μια ευρεία βάση κατοίκων στο πλευρό του και νίκησε έναν από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς της πόλης, τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

Στην ομιλία του την εκλογική βραδιά, ο Μαμντάνι είπε ότι ήθελε η Νέα Υόρκη να δείξει στη χώρα πώς να νικήσει τον πρόεδρο. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ενώ μιλούσε για τα σχέδιά του να «προστατεύσει» τη Νέα Υόρκη από τον Τραμπ μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο νέος δήμαρχος δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, εάν αυτό θα βοηθούσε τους Νεοϋορκέζους.

