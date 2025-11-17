Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδηση για αστυνομικούς που πυροβόλησαν ένα 12χρονο κωφό κορίτσι που τους επιτέθηκε με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό της από τα πυρά των αστυνομικών.

Η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στο Μπόχουμ όταν η ανήλικη δηλώθηκε ως αγνοούμενη από την οικογένειά της με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστη και κωφή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.

Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν.

Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους με τους αστυνομικούς να την πυροβολούν και να την τραυματίζουν βαρύτατα.

