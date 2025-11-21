Ένα αινιγματικό, σουρεαλιστικό αυτοπορτρέτο που δημιούργησε το 1940 η Μεξικανή καλλιτέχνιδα Φρίντα Κάλο πουλήθηκε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, για 54,66 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας έτσι τον τίτλο του πιο ακριβού έργου τέχνης από γυναίκα δημιουργό που έχει πωληθεί ποτέ.

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, για έργο που είχε δημιουργήσει η Αμερικανίδα ζωγράφος Τζόρτζια Ο’ Κιφ κι είχε εκποιηθεί έναντι 44,4 εκατ. δολαρίων το 2014.

Το όνομα του αγοραστή του έργου έπειτα από τέσσερα λεπτά δημοπράτησης δεν αποκαλύφθηκε από τον οίκο.

Στον πίνακα, η Φρίντα Κάλο εικονίζεται να κοιμάται σε ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ που μοιάζει να ίπταται στον ουρανό, ενώ στην οροφή του κρεβατιού της είναι ξαπλωμένος σκελετός, τυλιγμένος με μασούρια δυναμίτη, με ανθοδέσμη στο χέρι και κάτι σαν χαμόγελο.

'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.



Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025

Πρόκειται για εικόνα «πολύ προσωπική», στην οποία η ζωγράφος «αναμιγνύει φολκλόρ μοτίβα της μεξικανικής κουλτούρας με τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άννα Ντι Στάζι, ειδική για τη λατινοαμερικάνικη τέχνη στον οίκο Sotheby’s.

Η θρυλική μεξικανή δημιουργός, που πέθανε το 1954 σε ηλικία 47 ετών, «δεν συμφωνούσε καθόλου» που κριτικοί την είχαν κατατάξει στο σουρεαλιστικό κίνημα, σημείωσε ακόμη η ειδικός. Αλλά «με αυτή την εκπληκτική εικονογραφία, έμοιαζε προσήκον να συμπεριληφθεί» στο ρεύμα αυτό, συμπλήρωσε.

Ο σκελετός δεν υπήρχε μόνο στον πίνακα. Η Φρίντα Κάλο είχε και στην πραγματική ζωή σκελετό φτιαγμένο από παπιέ μασέ στην οροφή του κρεβατιού της, σημείωσε ο οίκος, παραθέτοντας φωτογραφικό υλικό.

Ο πόνος και ο θάνατος αποτελούσαν πάγια, κεντρικά στοιχεία στο έργο της. Όλη της τη ζωή, η Φρίντα Κάλο είχε κλονισμένη υγεία, καθώς όταν ήταν παιδί προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα, ενώ το 1925 βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο που ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα.

protothema.gr