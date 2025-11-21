Οι Ρεπουμπλικανοί με Ρονάλντο και οι Δημοκρατικοί με… Μέσι!

Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ ενίσχυσε την πολιτική και ποδοσφαιρική συζήτηση με ανάρτηση στο TikTok, στην οποία παρουσιάζεται ο Λιονέλ Μέσι, αστέρι της Ιντερ Μάϊαμι, με φόντο σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Η κίνηση αυτή ακολουθεί λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από τον Λευκό Οίκο, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενος από το μήνυμα “δύο GOATs” (οι καλύτεροι όλων των εποχών).

Η ανάρτηση του Δημοκρατικού Κόμματος έφερε στο προσκήνιο τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, Λιονέλ Μέσι. Στο βίντεο εμφανίζονται ιστορικά γκολ με την Μπαρτσελόνα, σημαντικές ενέργειες με την Παρί Σεν Ζερμέν, πανηγυρισμοί με την εθνική Αργεντινής και η απονομή ενός από τα οκτώ Χρυσά Παπούτσια του.

Το βίντεο δεν είναι απλώς μια αναδρομή στη σπουδαία καριέρα του, αλλά και μια συμβολική απάντηση στο βίντεο του Τραμπ, που την Τρίτη δημοσίευσε εικόνες με τον Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο.

Ο στόχος της Δημοκρατικής ανάρτησης είναι να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα του Μέσι στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την άφιξή του στο MLS με την Ιντερ Μάϊαμι, και να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο που προκάλεσε το βίντεο των Ρεπουμπλικανών, το οποίο προβάλλει τη στενή σχέση Τραμπ-Ρονάλντο.

Η επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ουάσινγκτον, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, αποτέλεσε πολιτικό και επικοινωνιακό φαινόμενο. Ο Ρονάλντο φιλοξενήθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο μόλις μία οδό μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτός ως παγκόσμια προσωπικότητα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση, ο Τραμπ περπατά δίπλα στον Ρονάλντο, ενώ αναφέρεται στην ενθουσιώδη αντίδραση του γιου του, Μπάρον Τραμπ, που είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Πορτογάλο άσο.

Η άμεση εκτίμηση ήταν ότι ο πρόεδρος ήθελε να συνδεθεί δημοσίως με μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες στον κόσμο του αθλητισμού. Μάλιστα ο Τραμπ φρόντισε να χρησιμοποιήσει και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να… παίξει μπάλα στο Οβάλ Γραφείο με τον CR7.

Ο 40χρονος Πορτογάλος σταρ συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα και πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ μετά το 2017, όταν είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, ενώ η Τζορτζ ίνα έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τον Λευκό Οίκο και αναρτήθηκαν αργότερα από τον ίδιο τον Ρονάλντο στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις.

Πολλοί θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο. «Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, όπου περπατά δίπλα στον Τραμπ στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας. «Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα». Ένας άλλος σχολίασε: «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναφέρθηκε με χιούμορ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

Η επίσκεψη του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Τραμπ και της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, προκάλεσε συζητήσεις διεθνώς, με πολλούς να θεωρούν πως ο Πορτογάλος σταρ «ρίσκαρε» την εικόνα του για χάρη μιας πολιτικής εμφάνισης υψηλού προφίλ.

