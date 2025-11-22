Σάλος έχει ξεσπάσει από χθες στην Τουρκία μετά από αγώνα στη Euroleague λόγω ενός πανό που σηκώθηκε στην «Stark Arena» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Παρτίζαν κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Το πανό που σήκωσαν οι Σέρβοι οπαδοί στο γήπεδο απεικόνιζε τον θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς, στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.

Αυτό πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις τόσο στις τάξεις της τουρκικής ομάδας αλλά και της ίδιας της χώρας.

Μάλιστα ένας μέλος της διοίκησης της Φενέρ, ο Τσεμ Τσιριτσί εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της ομάδας του για το συγκεκριμένο γεγονός, ενώ τόνισε πως περιμένει θερμό καλωσόρισμα από τους Τούρκους οπαδούς στον επαναληπτικό αγώνα στην Κωνσταντινούπολη: «Αυτό το κορεό υπήρχε ήδη όταν προπονούμασταν στο γήπεδο. Καταθέσαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις αρχές, αλλά επέτρεψαν την προβολή του. Μετά τον αγώνα, μιλήσαμε επίσης με τους υπεύθυνους και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα.

Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά στον επαναληπτικό αγώνα».

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε εύκολα της Παρτίζαν με σκορ 99-87 και ανέβηκε στην 8η θέση με ρεκόρ 7-5, βυθίζοντας τη σέρβικη ομάδα στην 18η με ρεκόρ 4-8.

🇷🇸 Serbian club Partizan’s banner against Turkish club Fenerbahçe.



Fenerbahçe answered on the court, winning 99–87. 🇹🇷 pic.twitter.com/3NBbYIavPu — Daily Turkic (@DailyTurkic) November 21, 2025

