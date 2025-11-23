Ανησυχία προκαλεί στη βρετανική αγορά η ταχεία εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αρχές και οι παραγωγοί εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επιφέρει ελλείψεις σε γαλοπούλες ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, καθώς οι εκτροφές επηρεάζονται σοβαρά από τα κρούσματα του ιού.

Μέχρι στιγμής, περίπου 50 κρούσματα του υπερμολυσματικού στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Independent.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του κλάδου δήλωσαν ότι αναμένουν περιορισμένες προμήθειες πουλερικών, όπως οι γαλοπούλες, τα κοτόπουλα και οι πάπιες, ενόψει της εορταστικής περιόδου και δη πτηνά βιολογικής εκτροφής και ελευθέρας βοσκής, τα οποία θεωρούνται τα πιο ευάλωτα σε μολύνσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Σοβαρό πλήγμα σε παραγωγούς

Έχουν ήδη ανακαλυφθεί εστίες γρίπης των πτηνών σε ορισμένες εκτροφές γαλοπούλας, επηρεάζοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφοδιάζουν τις αγορές τους.

Αν και δεν είναι ακόμη τόσο σοβαρή όσο η επιδημία της γρίπης των πτηνών το 2022/23, όπου καταγράφηκαν 207 κρούσματα, η τρέχουσα επιδημία προκαλεί ανησυχία. Ο διευθύνων σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου Πουλερικών, Ρίτσαρντ Γκρίφιθς, δήλωσε χαρακτηριστικά πως ότι ήδη «ορισμένοι παραγωγοί έχουν πληγεί πολύ άσχημα».

«Βλέπουμε αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και είναι μια κακή σεζόν, πολύ χειρότερη από πέρυσι» όπως εξηγεί.

