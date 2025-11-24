Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, περιλαμβάνει «σωστά» σημεία, ενώ τα πιο ευαίσθητα ζητήματα θα εξεταστούν απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μέχρι τώρα, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, τα σημεία έχουν μειωθεί — δεν είναι πλέον 28 — και πολλά σωστά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η ομάδα μάς έχει ήδη ενημερώσει για το νέο προσχέδιο των βημάτων και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».



skai.gr