Τη διεξαγωγή συναυλιών όπου ο Φρέντι Μέρκιουρι θα «επανεμφανίζεται» μέσω προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής απεικόνισης, φαίνεται ότι εξετάζει η θρυλική μπάντα Queen, ενδεχομένως επηρεασμένη και από ένα παρόμοιο εγχείρημα των ΑΒΒΑ, το οποίο προκάλεσε πρωτοφανές ενδιαφέρον το 2022.

Ο Μπράιαν Μέι αποκάλυψε σε συνέντευξή του σε βρετανική εφημερίδα ότι ο ίδιος και ο Ρότζερ Τέιλορ διερευνούν τρόπους να «ανασυνθέσουν» την κλασική σύνθεση των Queen, ενσωματώνοντας τόσο τον Μέρκιουρι, που έφυγε από τη ζωή το 1991, όσο και τον μπασίστα Τζον Ντίκον, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα μουσικά δρώμενα από το 1997.

«Ο Φρέντι ζει μέσα από τη μουσική μας», τόνισε ο Μέι. «Και ο Τζον είναι πάντα κομμάτι μας. Σήμερα, όμως, υπάρχουν νέες δυνατότητες. Με χώρους όπως το The Sphere στο Λας Βέγκας, μπορούμε να προσφέρουμε μια εμπειρία τόσο αληθινή και καθηλωτική, που θα μοιάζει σαν να είμαστε και πάλι όλοι μαζί στη σκηνή. Η προοπτική αυτή με συγκινεί βαθιά».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για απλή προβολή αρχειακού υλικού, αλλά για μια νέα, ζωντανή συναυλιακή εμπειρία των Queen, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή τεχνολογία θα «αναβιώσουν» την παρουσία του Μέρκιουρι με τρόπο πρωτοποριακό.

Οι φήμες για ανάλογο project εντάθηκαν όταν η εταιρεία που διαχειρίζεται τα πρώιμα ηχογραφημένα έργα του Μέρκιουρι κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση του ονόματός του σε εφαρμογές 3D και εικονικής πραγματικότητας, χωρίς τότε να υπάρξει επίσημο σχόλιο από το συγκρότημα.

Το παράδειγμα των «ABBA-tars»

Ο Ρότζερ Τέιλορ σημείωσε ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το παράδειγμα των «ABBA-tars». «Πιστεύω ότι πλέον μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα. Ο Φρέντι θα ήταν ενθουσιασμένος που η δουλειά μας παραμένει ζωντανή και συνεχίζει να εμπνέει».

Παράλληλα παραδέχτηκε πως η ηλικία τούς ωθεί να εξετάσουν νέες λύσεις για το μέλλον των Queen: «Εξακολουθούμε να παίζουμε καλά, αλλά ο χρόνος μάς αγγίζει όλους. Έτσι κοιτάμε κάθε νέα δυνατότητα που προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος».

Με έξι No.1 singles και δέκα No.1 albums στο ενεργητικό τους, οι Queen παραμένουν ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών, με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Bohemian Rhapsody» και «We Are The Champions». Αν τελικά το σχέδιο υλοποιηθεί, η «ψηφιακή επιστροφή» του Φρέντι Μέρκιουρι αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τον τρόπο που η μουσική βιομηχανία αντιμετωπίζει το παρελθόν της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

