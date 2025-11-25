Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση για την τοποθέτηση τεχνητού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας την Κυριακή όταν ο γερανός που σήκωνε ένα από τα κομμάτια, δεν άντεξε το βάρος και σηκώθηκε στις δύο ρόδες με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 40χρονου εργάτη.

Antônio Paulo, conhecido como “Antônio Suricate”, natural de Parintins (AM), perdeu a vida durante a montagem da árvore de Natal no Largo de são Sebastião, em Manaus.



O guindaste que içava a estrutura tombou vitimando fatalmente Antônio e ferindo gravemente outras pessoas. pic.twitter.com/bwVKh3IN0y November 25, 2025

Ο άτυχος Αντόνιο Πάουλο Ροντρίγκεζ ντε Σόουζα όπως ήταν το όνομα του 40χρονου εργάτη, ήταν πάνω στο μοιραίο κομμάτι του δέντρου.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, μάλιστα, είχε αναρτήσει και ένα βίντεο από την επιχείρηση τοποθέτησης του δέντρου.

Brezilya'da Noel ağacı kurulumu sırasında bir vincin devrilmesi sonucu bir kişi ezilerek hayatını kaybetti.



One person was crushed to death when a crane toppled while installing a Christmas tree in Brazil.#salı pic.twitter.com/2JVWW2uLij — Active Media (@mediaactiveX) November 25, 2025

Εκτός από τον 40χρονο, στο δυστύχημα τραυματίστηκε και ο 47χρονος Ενές Λιμπόριο Ράμος.

Ο χειριστής του γερανού, ο οποίος ήταν ντυμένος σαν Άγιος Βασίλης, αρχικά συνελήφθη αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία ο 40χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν σε αναρρωτική άδεια από την εργασία του και δεν φορούσε εξοπλισμό προσωπικής ασφαλείας.

protothema.gr